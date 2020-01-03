Dell, CES 2020 öncesi yeni XPS 13 model dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yeni XPS 13, önceki nesle göre daha büyük ekran ve Intel Ice Lake işlemci seçeneklerinin yanı sıra birçok yenilik sunuyor.

Dell XPS 13 uzun zamandır piyasadaki en iyi Windows dizüstü bilgisayarlardan biri ve Dell, CES 2020'de 16:10 en boy oranına sahip, 13.4 inçlik önceki nesle göre daha büyük bir ekranla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha uzun bir ekrana geçiş yapan Dell, yeni XPS 13'ün daha iyi görünmesi için alt çerçeveyi tamamen kaldırdı.

Yeni XPS 13, selefinden daha büyük olan ekranına rağmen, boyut olarak yüzde 2 daha küçük. Ayrıca 2020 model dizüstü bilgisayar, yenilenen tasarımın bir parçası olarak daha büyük bir klavyeye ve daha büyük bir dokunmatik yüzeye sahip. Dell'in geçen yıl XPS 13 2'si 1 arada ile yaptığı değişikliklerin hepsi bu modelde de mevcut.

Yeni model, eski modele göre daha küçük, daha şık ve daha iyi görünüyor. Daha uzun ekran da gelecekte dizüstü bilgisayarlarda trend olmaya başlayacak hoş bir yenilik. Klavye tuşları yine XPS 13 2'si 1 arada bilgisayarlarla aynı olsa da, aralarındaki mesafe eski modelden farklı olarak birbirine daha yakın.

Dell XPS 13, yeni tasarıma ek olarak, Core i3, i5 ve i7 seçenekleriyle Intel'in son teknoloji 10nm Ice Lake 10. Nesil işlemcilerinden güç alıyor. Dell ayrıca 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32GB RAM ve 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB SSD depolama gibi çok sayıda yapılandırma seçeneği sunuyor.

XPS 13 bu yıl standart 1920x1200 FHD+, dokunmatik FHD+ ve HDR 400 özellikli 4K 3840x2400 dokunmatik ekran seçenekleriyle geliyor. Bağlantı noktaları ise iki USB-C Thunderbolt 3 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık jakı ve bir microSD kart yuvasından oluşuyor. Dizüstü bilgisayarın her iki tarafında da yer alan USB-C, güç ve DisplayPort desteği sağlıyor.

Dell ayrıca, kullanıcılara Ubuntu 18.04 LTS önyüklü olarak, Linux tabanlı XPS 13 Developer Edition sunuyor. Dizüstü bilgisayarın bataryası 19 saate yakın kullanım süresine sahip.

Yeni XPS 13, 7 Ocak'tan itibaren 999 dolardan (5.965 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Linux destekli geliştirici sürümü ise 4 Şubat'ta 1.119 dolardan (6.680 TL) piyasaya sürülecek.