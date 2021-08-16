Delta Varyantı Belirtileri ve Etkilediği Yaş Grubu Değişti

Koronavirüsün delta varyantıyla ilgili yapılan son araştırma, hastalık belirtilerinin ve hastalığın etkilediği yaş grubunun değiştiğini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre insanlar artık, tat ve koku kaybı hissetmiyorlar. Ayrıca delta varyantı, daha çok yaş ve civarını etkiliyor.

Koronavirüs pandemisi, uzunca bir süredir delta varyantı ile gündemde. Son dönemlerde görülen vakaların neredeyse yüzde 100'ü delta varyantından oluşuyor ve bu varyantla ilgili de her gün yeni bir bilgi açığa çıkıyor. Nebraska Üniversitesi bünyesinde yapılan yeni bir araştırma ise koronavirüs pandemisinin etkilediği yaş grubunun ve hastalık belirtilerinin, delta varyantı ile değiştiğini gözler önüne seriyor.

Dr. James Lawler'ın liderliğinde yapılan araştırmaya göre delta varyantı, 30 yaş ve civarı insanları daha fazla etkiliyor. Salgının son dönemlerde "aşısızların salgını" olarak nitelendirildiğini ancak bunun tam olarak doğru olmadığını söyleyen Lawler, bunun artık gençlerin de salgını olduğunu ifade ediyor. Tespit edilen son verilere göre 30 yaş civarında olup hastaneye yatmak zorunda kalan kimselerin sayısı, son bir haftada yüzde 25 yükselmiş durumda...

Tat ve koku kaybı, yaygın belirtiler olmaktan çıktı

Koronavirüsün delta varyantı, hastalığın belirtilerini de değiştirmiş durumda. Yapılan incelemelere göre en yaygın belirti olarak görülen tat ve koku kaybı, artık ilk 10 belirti arasında bile değil. Koronavirüsün delta varyantına yakalanan bireyler artık; nefes darlığı, öksürük, ateş ve vücuttaki ağrılardan şikayetçiler. Özellikle de baş ve boğaz ağrısı, vakalarda sıklıkla görülüyor. 40 yaş altı bireyler, koronavirüse yakalandıklarında soğuk algınlığına yakalandıklarını hissediyorlar.

Yapılan araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan bilim insanları, aşı vurulmuş insanların bile maske takmaya devam etmeleri gerektiğini ifade ediyorlar. Ayrıca hastalığa karşı en etkili silahın hala aşı olduğunu belirten bilim insanları, herkesin aşı vurulması gerektiğini söylüyorlar...