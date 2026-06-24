Koyu sahnelerde sürekli aynı yerde duran küçük beyaz veya siyah nokta çoğu zaman ölü piksel şüphesini başlatıyor.

Yeni televizyon aldınız, ekranı açtınız ve görüntünün bir köşesinde sürekli aynı kalan küçük bir nokta fark ettiniz. Renk değişse bile kaybolmuyor, hareket etmiyor ve özellikle koyu sahnelerde daha belirgin hâle geliyor. İşte kullanıcıların “ölü piksel mi acaba?” diye şüphelendiği durum tam olarak böyle başlıyor.

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Modern televizyon panelleri milyonlarca pikselden oluşuyor. 4K bir televizyonda ekranda yaklaşık 8 milyon piksel yer alıyor. Bu kadar yoğun yapıda üretim hatası ihtimali tamamen sıfırlanamıyor. Bu yüzden bazı panellerde piksel problemleri ortaya çıkabiliyor. Ölü piksel konusu özellikle OLED, QLED, LED ve Mini LED televizyon kullanıcılarının en sık araştırdığı başlıklardan biri hâline geldi. Çünkü küçük görünen tek bir piksel bile özellikle büyük ekranlarda dikkat dağıtıcı olabiliyor. Sorun şu ki her piksel problemi aynı değil. Bazı noktalar tamamen siyah kalıyor, bazıları sürekli beyaz yanıyor, bazıları ise yalnızca belirli renklerde fark ediliyor. Kullanıcıların en çok karıştırdığı konu da burada başlıyor.

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Ölü piksel ile takılı piksel aynı şey değil

Televizyon panellerinde görülen her küçük nokta doğrudan ölü piksel anlamına gelmiyor. Gerçek ölü piksel tamamen çalışmayı bırakan piksel oluyor. Yani ekran hangi görüntüyü gösterirse göstersin o nokta tepki vermiyor. Çoğu zaman siyah şekilde görünüyor çünkü piksel ışık üretemiyor. Takılı piksel ise farklı davranıyor. Piksel tamamen ölmediği için belirli renklerde takılı kalabiliyor. Bazı televizyonlarda kırmızı, mavi veya yeşil nokta sürekli görünür hâlde kalabiliyor. Bu fark önemli çünkü bazı takılı pikseller yazılımsal yöntemlerle düzelebiliyor. Gerçek ölü pikselde ise fiziksel panel problemi oluştuğu için çözüm ihtimali oldukça düşüyor. Bazı kullanıcılar ekran kirini veya toz zerresini ölü piksel sanabiliyor. Özellikle büyük ekran televizyonlarda ilk etapta paneli dikkatli incelemek gerekiyor.

Ölü piksel en net nasıl anlaşılır?

Ölü piksel kontrolü yapmak için en etkili yöntem düz renk ekran kullanmak oluyor. Tam siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi arka plan açıldığında problemli piksel çok daha net fark edilebiliyor. Çünkü bozuk nokta diğer renklerden farklı davranıyor. Özellikle tamamen siyah ekranda sürekli beyaz kalan nokta oldukça belirgin görünüyor. Bazı kullanıcılar problemi ilk olarak futbol maçında veya gökyüzü sahnesinde fark ediyor çünkü düz renk geçişlerinde ölü piksel daha görünür hâle geliyor. OLED televizyonlarda bu durum bazen farklı algılanabiliyor çünkü panel yapısı LED sistemlerden farklı çalışıyor. Özellikle düşük parlaklıkta küçük parlak noktalar daha fazla dikkat çekebiliyor. Yeni televizyon alan kullanıcıların büyük kısmı bu yüzden ilk günlerde özel test videoları açarak panel kontrolü yapıyor.

Her piksel hatası garantiye girmeyebilir

Kullanıcıların en çok şaşırdığı noktalardan biri üreticilerin piksel politikası oluyor. Birçok marka belirli sayıya kadar piksel hatasını “üretim toleransı” kapsamında değerlendirebiliyor. Yani tek bir ölü piksel bazı modellerde doğrudan değişim sebebi sayılmayabiliyor. Bu durum özellikle büyük ekran televizyonlarda kullanıcılarla servis arasında tartışma yaratabiliyor. Bazı premium markalar daha katı kalite politikası uygularken bazı üreticiler belirli piksel sayısının üstünü garanti kapsamına alıyor. Bu yüzden televizyon satın alırken markanın piksel politikası da önem kazanmaya başladı. Özellikle internet üzerinden alınan televizyonlarda kullanıcılar ilk günlerde detaylı kontrol yapmaya daha fazla dikkat ediyor.

OLED ve LED panellerde piksel problemleri

OLED ekranlarda her piksel kendi ışığını üretiyor. Bu yüzden bazı piksel problemleri LED televizyonlardan farklı davranabiliyor. Örneğin OLED panellerde tamamen sönük kalan küçük alanlar daha belirgin hissedilebiliyor çünkü siyah seviyesi oldukça güçlü çalışıyor. LED televizyonlarda ise arka aydınlatma sistemi nedeniyle bazı ölü pikseller ilk etapta daha zor fark edilebiliyor. Mini LED ve QLED televizyonlarda da durum tamamen aynı değil çünkü panel teknolojisi farklı ilerliyor. Bazı kullanıcılar blooming veya ışık sızmasını ölü piksel sanabiliyor. Gerçekte ise bunlar farklı panel davranışları oluyor. Bu yüzden problem tespit edilirken ekran teknolojisini doğru değerlendirmek gerekiyor. Gerçek ölü piksel fiziksel arıza olduğu için genelde kalıcı kabul ediliyor. Fakat takılı pikseller bazen geçici olabiliyor.

Bazı kullanıcılar hızlı renk değiştiren videolar çalıştırarak takılı pikseli düzeltebildiğini söylüyor. Çünkü piksel yeniden aktif hâle gelebiliyor. Bazı televizyonlarda panel yenileme sistemi de küçük piksel problemlerini azaltabiliyor. Fakat burada dikkat gerekiyor çünkü yanlış müdahale panel yüzeyine zarar verebiliyor. Özellikle ekrana baskı uygulamak ciddi risk oluşturuyor. İnternette dolaşan “parmakla bastır düzelir” yöntemleri modern paneller için oldukça riskli kabul ediliyor. Birçok kullanıcı ölü pikselin yalnızca fabrikasyon problem olduğunu düşünüyor. Gerçekte bazı piksel arızaları kullanım sürecinde de oluşabiliyor. Uzun süre yüksek sıcaklıkta çalışan panellerde veya fiziksel darbe alan televizyonlarda zamanla piksel kaybı başlayabiliyor. Özellikle çok yüksek parlaklıkta sürekli çalışan ekranlarda panel üzerindeki yük artabiliyor. Fakat yeni nesil televizyonlarda üretim kalitesi eskiye göre ciddi şekilde yükseldiği için büyük ölçekli piksel problemleri artık daha nadir görülüyor.

Teknik olarak bir veya iki piksel hatası büyük problem sayılmasa da kullanıcı deneyimi tarafında durum değişebiliyor. Özellikle büyük ekran televizyon kullanan kişiler küçük parlak noktaları fark ettikten sonra sürekli aynı yere odaklanabiliyor. Bu yüzden bazı kullanıcılar tek piksel hatasını bile kabul etmek istemiyor. Televizyonda ölü piksel problemi nadir görülse de tamamen ortadan kalkmış değil. Özellikle büyük ekran ve yüksek çözünürlük yaygınlaştıkça kullanıcılar panel detaylarına çok daha fazla dikkat etmeye başladı. Bu yüzden yeni televizyon alan birçok kişi artık ilk günlerde ekran testi yapmayı neredeyse standart kontrol alışkanlığı hâline getirmiş durumda.