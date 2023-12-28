Bugünkü içeriğimizde URL adresi nedir, URL ne işe yarar ve nasıl oluşturulur, tüm detaylarıyla inceliyoruz. Günümüz internet dünyasının en önemli kavramlarından biri olan URL'i pek fark etmesek bile her gün onlarca kez kullanma gereği duyuyoruz. İşin biraz daha içinde olanlar bilecektir ki, SEO uyumlu URL oluşturmak da URL’nin kendisi kadar önemli bir konu. Gelin hep beraber bu başlıkları inceleyelim.

Her gün birçok kez gördüğümüz veya kullandığımız URL adresi nedir, URL ne işe yarar ve SEO uyumlu URL nasıl oluşturulur gibi önemli sorulara en doğru ve sade şekilde cevap aramaya başlıyoruz. En özet hâliyle internet sayfalarına veya çeşitli dosyalara ulaşmak için kullanılan URL, farklı farklı yapılardan oluşan bir kavramdır.

İlk olarak yaklaşık 29 yıl önce ortaya çıkan URL kavramı, internet dünyasının en önemli ve olmazsa olmaz detaylarından birisi denebilir. Kullanıcıların içeriklere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan bu kavrama gelin daha yakın bir göz atalım.

URL adresi nedir, ilk ne zaman ortaya çıktı?

URL, belirli bir web sitesinin, sayfanın veya bir dosyanın internet üzerindeki konumunu ifade eden kavramdır. Her URL birden fazla parçadan oluşur ve bu parçalar siteden siteye göre değişiklik gösterir.

Halk arasında web adresi olarak da adlandırılan URL, ilk olarak 1994 yılında World Wide Web’in mucidi Tim Berners-Lee’nin de dahil olduğu İnternet Mühendisliği Görev Gücü’nün ağ çalışma grubu tarafından standartlaştırıldı. İlk olarak yalnızca Amerikan Standart Kodu (ASCII) karakterleriyle ifade edilebiliyordu.

URL’nin açılımına yakından bakalım:

URL'in açılımı nedir diye sorduğunuzda “Uniform Resource Locator” kavramı ile karşılaşıyoruz. URL’in Türkçe anlamı ise “Tekdüzen Kaynak Bulucu”dur. Bazı kaynaklar ise “bulucu” yerine “yükleyici” kelimesini kullanmaktadır.

Peki bu URL adresleri tam olarak ne işe yarar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi URL, internet üzerinde bulunan çeşitli kaynakların konumunu belirlemek için kullanılan bir sistemdir. Bu URL’ler çeşitli web tarayıcıları (Google Chrome, Mozilla vb.) tarafından kullanılır. Yani kısaca bu adresler kullanıcıların kullandıkları web tarayıcıları aracılığıyla, web sitelerine ve dosyalara erişimini sağlar. Ayrıca, her bir URL birbirinden benzersiz bir konumu ifade eder.

URL adresleri nasıl çalışır?

Protokol

Alan adı

Dosya yolu

URL temel olarak bu 3 bileşenin meydana gelmesiyle çalışıyor ancak bunu 1-2 cümlede anlatmak zor. Bu konuyu biraz daha detaylandıralım.

Protokol

URL’de yer alan protokol kısmı aslında hepimiz tarafından bilinen bir detaydır. Muhtemelen “http://” ifadesini daha önceden en az bir defa görmüşsünüzdür. Her ne kadar önemsiz bir detaymış gibi görünse de aslında düşündüğünüzden daha önemlidir.

Protokol, kullandığınız internet tarayıcısına çeşitli bilgileri göndermek ve onları geri almak için web sitesinin sunucusuyla nasıl iletişim kurulacağını ifade eder. Başka bir deyişle, herhangi bir URL’nin ilk etapta çalışmasını sağlayan kısımdır. Ancak son yıllarda bir başka protokol olan “https://”te yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Temel de her iki protokol de aynı şeyleri yapıyor olsa da https, tarayıcı ile sunucu arasında gönderilen verileri şifreler ve daha güvenli bir ortam sağlar.

Alan adı

URL’deki sonraki kısım ise ‘alan adı’dır. En tanımlanabilir unsur olan alan adı, herhangi bir web sitesinin tanımlayıcısı görevini yerine getirir ve sonuna başka bir bilgi eklenmediğinde genellikle kullanıcıyı o alan adının ana sayfasına yönlendirir.

Aslında alan adı da iki parçadan oluşur. Söz konusu web sitesinin adı ve Üst Düzey Alan ADI (TLD) bulunur. İkinci parçayı biraz daha açıklamamız gerekirse, .com, .org veya .net gibi terimlerin yer aldığı kısımdır.

Dosya yolu

Eğer sadece web sitenin ana sayfasını ziyaret etmek istiyorsanız, sadece protokol ve alan adı girmeniz yeterli olacaktır. Ancak bir web sitesindeki herhangi bir sayfa veya dosyanın da kendi URL’si olduğu için, onları da URL içerisinde belirtmeniz gerekiyor. Site yöneticisi ise bu dosya yollarının üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak, farklı görünmesini sağlayabilir.

URL nasıl oluşturulur? SEO uyumlu URL oluşturmak için öneriler:

İçeriğinizi tanımlayın.

Hedef anahtar kelimenizi mutlaka kullanın.

Dosya yolunu mümkün olduğunca kısa tutun.

Kelimeleri ayırmak için kısa çizgi kullanın.

Küçük harfler kullanın.

Özel karakterler kullanmayın.

Klasörleri azaltarak URL yapınızı optimize edin.

SEO uyumlu URL oluşturmak birçok açıdan çok önemlidir. URL yapıları, arama motorlarının içeriklerinizi indeksleme ve sıralama algoritmalarında önemli bir yol oynar. Anlamlı, okunabilir ve doğru anahtar kelimeleri içeren URL’ler, içeriğin arama motorları tarafından daha hızlı ve doğru bir şekilde indekslemesine yardımcı olabilir.

Aynı zamanda, SEO uyumlu URL oluşturmak kullanıcıların içeriklerinizi daha hızlı anlamasına yardımcı olur ve doğal olarak kullanıcıların dikkatini çektiği için tıklama oranlarını artırabilir. Yukarıda SEO uyumlu URL oluşturmaya yönelik en önemli yedi maddeyi ele aldık. O maddeleri doğru bir şekilde uygulayarak, istediğiniz URL’leri oluşturabilirsiniz.

Bazı URL örnekleri:

https://www.webtekno.com/

https://www.webtekno.com/kunye

https://www.webtekno.com/bitcoin-1999-yilinda-bilen-adam-h139556.html

https://www.webtekno.com/yazar/kaantiftikci

Yukarıda verdiğimiz URL’ler, içeriğimiz boyunca ele aldığımız başlıklar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Genel olarak, SEO uyumlu URL’ler bu şekilde oluşturulmalıdır. Ancak, site yöneticisinin de tercihlerine bağlı olarak, URL yapıları değişkenlik gösterebilir.

Bu içeriğimizde URL adresi nedir, ne işe yarar, ve SEO uyumlu URL nasıl oluşturulur gibi soruları detaylarıyla ele alarak cevapladık. Eğer siz de SEO uyumlu URL noktasında yeterli bilgiye sahip değilseniz, verdiğimiz maddeleri uygulayarak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

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