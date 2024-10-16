Meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Malatya depreminin ardından telefon operatörlerinden önemli açıklamalar geldi.

Gündüz saatlerinde meydana gelen Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem hem Malatya'dan hem de çevre illerin birçoğundan hissedildi. Depremin hissedildiği bölgelerdeki hızla iletişim ihtiyacının artmasından ardından telefon operatörlerinden açıklama geldi.

İlk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin hissedildiği illerde herhangi bir ulaşım ve haberleşme probleminin meydana gelmediğini belirtirken, herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişimlerini sürdürmelerini tavsiye etti.

Çok geçmeden konuya dair operatörlerden arka arkaya açıklamalar geldi. Operatörler bölgedeki kullanıcılara ücretsiz SMS ve internet olanağı sağladıklarını belirtti.

Üç büyük operatörden de açıklama geldi

Turkcell "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." paylaşımında bulunurken, Türk Telekom "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin sevdikleri ile iletişime geçebilmeleri için ücretsiz dakika, SMS ve GB tanımlanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

Vodafone ise "Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan depremden derin üzüntü duyduk. Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır. Ülkemize geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.