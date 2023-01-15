Uzun ve kimi zaman sıkıcı olabilen ders kayıtlarını normal hızının iki katı hatta bazen daha hızlı izleyerek, daha kısa sürede çok fazla şey öğrenmek istiyoruz. Peki bu durumda izlediklerimizden aldığımız verim ne şekilde değişime uğruyor?

Ucla Üniversitesinde 2022 yılında yapılan bir araştırmada; öğrencilerin videoları izleme hızına paralel bir şekilde, anlama kapasitelerinin ne şekilde değiştiği konulu bir araştırma yapıldı.

Araştırmacılar, 231 öğrenciye farklı konularda İKİ video izletti ve ardından bir anlama testi yaptı.

Gayrimenkul ve Roma imparatorluğu konulu birbirinden çok farklı iki videoyu izleyen öğrenciler, dört farklı gruba ayrıldı.

Bir grup normal hızda, bir grup normal hızın 1,5x katı, bir diğeri 2x hızında, son grup ise normal hızın 2,5 katında videoları izledi. İzlenmelerin hemen ardından öğrencilere, her biri çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorularından oluşan anlama testleri yapıldı.

Videoları normal şekilde izleyen grup 40 üzerinden 26 soruya doğru cevap verirken, 1,5x ve 2x hızında izleyen grup ise bu testten 25 puan aldı. Bu doğrultuda, videoları 1,5x ve 2x hızında izleyen öğrencilerin, normal hızda izleyenlere kıyasla anlama ve testi doğru cevaplandırma oranlarında sadece küçük bir fark vardı.

Bu çalışmanın sonucuna göre veriler, aslında öğrencilerin video izlemeye harcadıkları vaktin yarısını harcadıklarında da aynı verimi alabileceklerini gösteriyor.

Fakat küçük bir problem var: Bu durum 2,5x için geçerli değil!

Videoları 2,5x hızında izleyen grup, diğer gruplar kadar başarılı olamadı ve ortalama 22 soruyu doğru cevaplandırabildi.

Bu sonuçlar aslında öğrencilerin beklentileriyle çelişiyordu.

Videoları izleyenlerin %85’i kendi ders videolarını düzenli olarak hızlandırdıklarını söylerken, %91’i normal hızın veya 1,5x hızın, 2x veya 2,5x hızdan daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini düşünüyordu.

Peki bu videoların hangi sırayla izlendiği önemli mi?

Araştırmaya katılan öğrencilerin %76’sı, bir videoyu önce normal hızında, ardından da hızlandırılmış şekilde izlemenin anlama kapasitelerini arttıracağını düşünüyordu.

Ancak, çalışma bunu doğrulamadı ve öğrenciler, hızlandırılmış videoların izleme sıralarını değiştirdiklerinde, anlama oranlarında ne yazık ki bir farklılık göremedi.

Bir hafta sonra aynı gruplara videoları izleme hızlarıyla, izlediklerinin akıllarında kalma oranlarını değerlendirmek amacıyla birtakım testler daha uygulandı.

Normal hızlı grup 40 üzerinden 24 puan alırken, videoları 1,5x ve 2x hızla izleyen öğrenciler 21, 2,5x hızındakiler ise ortalama 20 puan aldı.