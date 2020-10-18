Microsoft Surface Book, Gerçek Anlamda Sahibini Kurtardı

Teknolojik cihazlar günlük hayatta birçok işimizi kolayca halletmemizi sağlıyor ve deyim yerindeyse "hayatımızı kurtarıyor." Ancak bu haberimizde teknolojik bir cihaz, deyim yerindeyse değil gerçekten hayat kurtarıyor.

Son dönemlerde, özellikle akıllı saatlerin insanların hayatını kurtardığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Yine bir teknolojik aletin hayat kurtarması olayıyla karşınızdayız ancak bu seferki bir akıllı saat değil bir dizüstü bilgisayar. Microsoft Surface Book, kurşunu durdurarak sahibinin hayatını kurtardı. Nokia 3310 görse herhalde gözleri dolardı.

Bu olayı paylaşan kişi ise Aaron (@itsExtreme) isimli bir Twitter kullanıcısı oldu. Aaron'ın anlattığına göre, bir kör kurşun apartman dairesinden içeri girdi ve yatağındaki Surface Book'a isabet etti. Aaron, gerçek anlamda hayatını kurtardığı için Microsoft'a teşekkür etti.

Microsoft Surface Book, sahibini kurşundan korudu

Aaron'ın paylaştığı görselden de görebileceğiniz üzere dizüstü bilgisayarın ekranı parçalansa da bir kör kurşunu durdurarak sahibinin hayatını kurtardı. Surface Book'un Aaron'ın hayatını kurtarmasını sağlayan şey ise Surface Book'un ana gövdesinde oldukça sert bir materyal olan işlenmiş magnezyumun kullanılması oldu.

Tabii Microsoft mühendisleri işlenmiş magnezyumu Surface Book'un ana gövdesine yerleştirirken asıl amaçları muhtemelen bir kurşunu durdurması değildi. Ancak planlanmamış da olsa bilgisayarın kurşunu durdurduğunu söyleyebiliriz.

Bu noktada açığa kavuşturmamız gereken bir şey daha bulunuyor. Kurşun, ateşlendiği silahtan direkt olarak dizüstü bilgisayara isabet etmedi. İlk önce bir duvarı, daha sonra yatağı geçti ve ondan sonra Surface Book'a isabet etti. Peki, bu kör kurşun nereden geldi? Olayımızın kahramanı Aaron, komşusunun silahını temizlerken yanlışlıkla ateş etmiş olabileceğinden şüpheleniyor.