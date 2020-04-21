Desperados III - Yayın Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Yayıncı firma THQ Nordic, Desperados serisinin merakla beklenen yeni oyunu Desperados III'ün yayın tarihini ve sistem gereksinimlerini açıkladı. Şu anda Steam'de ön siparişe açık olan oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

2001 yılında piyasaya sürülen Desperados: Wanted Dead or Alive, sunduğu iki boyutlu grafiklerle döneminin en beğenilen oyunlarından biri olmuştu. Vahşi Batı ortamında düşman sınırlarından gizlice ilerleyip planlar yaptığımız Desperados, 2006 yılında serinin 2. oyunuyla birlikte geri dönmüştü.

Grafiklerin baştan yaratıldığı Desperados 2: Cooper’s Revenge ve ardından Helldorado oyunlarıyla tekrardan oyuncuların karşısına çıkan Desperados serisi, 10 yılı aşkın bir süredir sessizliğini koruyordu. Yeni bir oyuna dair tek bir haber bile alamadığımız onca yılın ardından tam Desperados serisi tarihin tozlu sayfalarına karıştı derken beklenen haber yayıncı firma THQ Nordic’ten geldi ve oyunun çıkış tarihi ile sistem gereksinimleri açıklandı.

Desperados III nasıl bir oyun?

Acımasız Vahşi Batı ortamında geçen bir senaryoya dayanan Desperados III, oldukça sert bir taktik ve gizlilik oyunu olarak biliniyor. Desperados: Wanted Dead or Alive’ın uzun zamandır beklenen devam oyununda John Cooper; kaçak gelin Kate, kiralık katil Doc McCoy, tuzakçı Hector ve New Orleans’tan Isabelle ile güçlerini birleştirecek.

Cooper’ın kaderi, onu ve çetesini kırsal kasabalardan bataklıklara, nehir kıyılarından Vahşi Batı efsanelerine uzanan bir hesaplaşmaya götürecek. Oyun boyunca aksiyondan aksiyona atlayacak, her biri çok özel becerilere sahip 5 benzersiz karakteri oynama imkânına sahip olacağız.

Desperados III çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri:

Desperados III’ün 16 Haziran’da çıkacağını açıklayarak serinin hayranlarını sevindiren yayıncı firma, ayrıca yeni oyunun sistem gereksinimlerini de duyurdu. Oyuncuların bilgisayarlarını fazla yormayacak Desperados III’ün açıklanan sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: 3,0 GHz çift çekirdekli (Intel i3-530 / AMD Athlon II X3 460)

3,0 GHz çift çekirdekli (Intel i3-530 / AMD Athlon II X3 460) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 560 / Radeon HD 5850, 2 GB

NVIDIA GTX 560 / Radeon HD 5850, 2 GB DirectX: DirectX 11

DirectX 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 3,0 GHz dört çekirdekli (Intel i5-750 / AMD Athlon X4 740)

3,0 GHz dört çekirdekli (Intel i5-750 / AMD Athlon X4 740) Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon HD 7870, 3 GB

NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon HD 7870, 3 GB DirectX: DirectX 11

DirectX 11 Ses Kartı: DirectX 9.0c ile uyumlu, en son sürümlere güncellenmiş bir ses kartı

DirectX 9.0c ile uyumlu, en son sürümlere güncellenmiş bir ses kartı Ek Not: Yükleme sürelerinde iyileştirme için oyunun SSD’ye kurulması tavsiye edilir.

16 Haziran’da indirilebilir olacak Desperados III, şu anda Steam üzerinde 218,75 TL’lik fiyat etiketiyle ön siparişe açık. Oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve oyunu Steam üzerinden satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.