Xbox Series S İçin Hazırlanan Sevimli Konsept Tasarım

Bir grafik tasarımcısı, şu an için hâlâ Microsoft tarafından onaylanmamış olan Xbox Series S ya da Lockhart için bir konsept tasarım hazırladı. Tasarımcı tarafından yayınlanan konsept tasarım birçok olumlu yorum aldı.

Dünyanın en popüler oyun konsolları arasında Sony’nin PlayStation'ları ve Microsoft’un Xbox'ları yer alıyor. Bu iki popüler konsolun oldukça geniş bir hayran ve kullanıcı kitlesi bulunuyor. Bu hayran kitleleri, özellikle yeni nesil konsollar çıkacağı dönemde konsept tasarımlar hazırlıyor. İşte bu tasarımlardan bir tanesi de Microsoft’un Xbox Series S adlı yeni nesil konsoluna ait.

Lockhart olarak da bilinen ve henüz onaylanmamış Xbox Series S için yapılan hayran yapımı konsept tasarım, Reddit’te yer alan Xbox One grubunun kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. GameCube ve Ouya konsollarına oldukça benzeyen Lockhart, küçük boyutu ve sevimli görüntüsüyle beğeni topluyor.

Xbox Series S için hazırlanan konsept tasarım:

Lockhart olarak da bilinen Xbox Series S, resmi onay almamasından dolayı oyun dünyasında ve oyuncular arasında bir efsane olmaya başladı. Konsol, daha önce Microsoft tarafından ima edilse de şirket, odak noktasını daha çok Xbox Series X’e kaydırdı ve daha küçük boyuttaki bu konsol bir anda ortadan kayboldu.

Microsoft’un artık Xbox Series S’den hiç bahsetmiyor oluşu, bu konsolun tamamen unutulduğu anlamına gelmiyor. Bir grafik tasarımcısı, Lockhart konsept tasarımı geliştirdi ve Reddit’teki Xbox One grubunda paylaştı. Yayınlanan görüntülere bakılırsa tasarımcı, Xbox Series X’e göre daha minimalist bir konsept ortaya koymuş.

‘jiveduder’ adlı tasarımcının Lockhart tasarımı o kadar küçük ki neredeyse kontrolcüyle aynı boyda kalıyor. Ayrıca disk sürücüsünün bulunmaması konsolun sadece dijital oyunları çalıştırmak için tasarlandığını gösteriyor. Tabii tasarımcının böyle bir seçime gitmesinin sebebi; Xbox Series S’nin, Xbox Series X’in sadece dijital oyunları destekleyen sürümü olacağı yönündeki söylentiler.

Bu konsept tasarıma gelen yorumlarsa oldukça olumlu. Konsol, sevimli bir görünüme sahip olması ve bir kutuya benzemesi sebebiyle oldukça olumlu yorumlar alıyor. Tabii bazı kişiler de bu kadar küçük bir konsolun soğutma konusundaki muhtemel eksikliklerine dikkat çekiyor. Peki siz bu konsept tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?