Volkswagen deyince aklımıza otomobil, Fuji Film deyince fotoğraf makinesi gelir fakat az sonra sıralayacağımız dev markaların ilginç ürünleri; tüm bildiklerinizi sorgulatacak.

Belirli şeylerle bağdaştırdığımız markalar, zihnimizde yer ettikleri bu ürünlerden çok farklı ürünler üretebiliyor.

İşte Nokia, Porsche, Yamaha ve daha fazlasının yer aldığı; markaların birbirinden ilginç ürünleri…

Volkswagen - Sosis

Bir zamanlar, Volkswagen’in Almanya’daki fabrikasında çalışan işçiler için bir kantin vardı. Menüsünde ise yemekler arasında işçilerin favorisi hâline gelen currywurst yani körili sosis bulunuyordu.

Volkswagen bu beğeniyi göz ardı etmedi ve kendi sosislerini üretmeye başladı. Böylece fabrikada kendi et işleme tesisini kurdu ve Volkswagen’in ikonik currywurst sosisleri doğdu. Başta sadece çalışanlar için olan bu sosisler, yıllar içinde popülerlik kazandı.

Porsche - Bisiklet

Lüks spor otomobilleriyle ön plana çıkan Porsche, aynı zamanda bisiklet de üretiyor. Bisikletlerinin bir kısmı elektrikli (e-bike) olarak üretiliyor.

Yamaha - Yüzme havuzu

Müzik enstrümanları ve motosikletleriyle ünlü bir marka olan Yamaha’nın yüzme havuzu üretmesi epey enteresan.

Nokia - Lastik çizme

Nokia deyince aklımıza telefondan başka bir ürünün gelmesi çok zor ancak bu dev marka, telefon üretmeden önce kauçuk ürünler de üretiyordu ve lastik çizmeleri vardı.

Fujifilm - Kozmetik ürünleri

Fotoğrafçılıkla bilinen Fujifilm’in kozmetik sektöründe de ayağının olması kimin aklına gelirdi ki? Üstelik fotoğraf filmlerindeki kimyasal teknolojisini cilt bakım ürünlerine uyarlayarak…

Peugeot - Tuzluk ve biberlik

Otomobil devleri arasında yer alan Peugeot, ilk olarak demir çelik işleme faaliyetleri yürütüyordu. 1810 yılında Jean-Pierre ve Jean-Frédéric Peugeot kardeşler, aile değirmenini çelik işleme fabrikasına dönüştürdüler.

İlk başta testereler, yaylar ve saat mekanizmaları gibi şeyler üretmeye başladılar. 19. yüzyılın başlarında ise tuzluk ve karabiberlik başta olmak üzere mutfak gereçleri ürettiler.

Toshiba - Nükleer reaktör

Elektronik ve beyaz eşya üreticisi Toshiba’nın bir ayağı, nükleer enerji sektöründe. Şirket,ö zellikle küçük ölçekli reaktörler (SMR) ve gelişmiş nükleer teknolojiler konusunda çalışmalar yürüterek, enerji üretiminde yenilikçi adımlar atıyor.

Sizin, tüm bu saydıklarımız arasında en çok ilginizi çeken hangisi oldu? Yorumlara yazın!

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