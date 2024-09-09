Volkswagen'in En Çok Satan Ürünü Ne? Hayır, Araba Değil!

“Volkswagen”, 50 yıldır arabaların yanında bir şey daha üretiyor ve hatta bazı yıllarda ürettikleri bu şey, araba sayısını geçiyor.

Üzerinde “Volkswagen” yazan sosisler, en ünlü otomobil şirketlerinden biri olan Volkswagen markasının Almanya’daki fabrikasında 1970’ten beri üretiliyor.

“Volkswagen Currywurst” adlı bu sosisler, Volkswagen logolu ambalajlarda paketleniyor. Bir araba markası, neden sosis üretiyor ki?

Volkswagen Currywurst’ün hikâyesi, 1973 yılına kadar uzanıyor.

Bir zamanlar, Volkswagen’in Almanya’daki Wolfsburg fabrikasında çalışan işçiler için bir kantin vardı. Bu kantin, işçilerin yoğun çalışma saatlerinde dinlenebilecekleri ve yemek yiyebilecekleri bir alandı ancak menüsündeki yemekler arasında işçilerin favorisi hâline gelen bir yiyecek vardı. O da currywurst, yani körili sosis.

Volkswagen bu beğeniyi görmezden gelmeyerek kendi sosislerini üretmeye karar verdi. Böylece Wolfsburg’daki fabrikada kendi et işleme tesisini kurdu ve Volkswagen’in ikonik currywurst sosisleri doğdu. Başta sadece çalışanlar için olan bu sosisler, yıllar içinde popülerlik kazandı.

Volkswagen Currywurst’un karakteristik tadı, şirketin geliştirdiği özel bir tarifle ortaya çıktı.

Geleneksel Alman sosislerinin körili bir sosla servis edilmesi olan bu tarif, Volkswagen’e özgü bir lezzet hâline geldi, Volkswagen logosunu taşıyan bir ürün olarak üretildi.

Currywurst, Volkswagen fabrikasının hem bir lezzet simgesiydi hem de firmanın “en çok üretilen” ürünü olmuştu. Şirket her yıl, yüz binlerce currywurst üretirken sosislerin bir kısmı Volkswagen’in çalışan kantinlerinde hâlâ sunuluyor, bir kısmı da Almanya’daki marketlerde satılıyor.

Otomobilden çok, sosis üretiyorlar.

2019 yılında Volkswagen, toplamda 6,8 milyon currywurst üretti. Bu da o yıl ürettikleri otomobil sayısından daha fazlaydı! Hatta bu sosisler artık otomobil parçalarıyla birlikte aynı parça numarası sisteminde yer alıyor!

Volkswagen currywurst, gün geçtikçe daha da yaygınlaştı ve sadece Almanya değil, dünya çapındaki Volkswagen çalışanlarına da sunulmaya başlandı. Bugün, fabrika çalışanları ve markanın hayranları tarafından sevilen bir Volkswagen simgesi…

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