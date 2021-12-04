Bilim insanları, galaksimize oldukça yakın bir mesafede yer alan yeni bir kara delik keşfetti. Bu kara deliğin oluşturduğu etkinin, madde dağılımı hakkında bilinenleri değiştirebileceği düşünülüyor.

Süpernova patlamalarından sonra oluşan, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, büyük kütleli kozmik cisimlere kara delik adı verilir. Amerika'da bir üniversiteden gerçekleştirilen araştırmayla, şimdiye kadar tespit edilen kara deliklere bir yenisi daha eklendi.

Texas Üniversitesi’nden gök bilimciler, galaksimizin birçok cüce uydu galaksisinin merkezinde devasa bir kara delik tespit etti. Güneş sistemimize çok yakın bir mesafede yer alan bu yeni kara deliğe, Leo I adı verildi. Kara deliğin etrafındaki yıldızlar üzerindeki çekim kuvvetini inceleyen araştırmacılar, Leo I’in boyutunun galaksinin boyutuna göre çok büyük olduğunu belirtti.

Madde dağılımının etkenleri yeniden sorgulanabilir

Tuhaf bir top gibi görünen bu kara deliğin tespitinde MCDonald Gözlemevi’nin Teksas’taki Harlan J. Smith Teleskopu’na bağlı, uzak galaksilerdeki yıldızların hızlarını tespit edebilen hassas bir ölçü cihazından yararlanıldı. Yıldızların hızlı hareketleri, yeni keşfedilen kara maddenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Çünkü yer çekimi ne kadar fazla olursa yıldızlar da o kadar hızlı hareket eder. Gök bilimcileri şaşırtacak derece hızlı hareket eden yıldızlar, kara deliğin kütlesinin boyutu hakkında fikir verdi.

Astrofizik Dergisi’nde yayınlanan çalışmanın eş yazarı Karl Gebhardt, "Samanyolu ve kara deliği kaşılaştırdığımızda, galaksimiz daha baskın olsa da Leo I adlı kara deliğin kütle oranının kesinlikle çok büyük olduğunu gözlemledik." dedi. Araştırmanın yardımcı yazarı María José Bustamante, "Cüce küresel galaksilerde bu tür bir kara delik için bir açıklama bulunmadığından, mevcut modeller gökadaların evrimine dair var olan teorilere büyük bir darbe vuruyor" dedi.

Gebhardt, "Eğer Leo I'in kütlesi yüksekse bu; kara deliklerin devasa galaksilerde nasıl büyüdüğünü açıklayabilir." dedi. Keşif, galaksiler içindeki madde dağılımının nasıl anlaşıldığının yeniden yazılmasını gerektirebilir.