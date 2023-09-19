Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yılın ilk 8 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle 64 milyon TL idari para cezası kestiğini açıkladı. Ayrıca "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz" da yayınlandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlar arasında yer alan Reklam Kurulu, 12 Eylül'de gerçekleştirdiği bir toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, yılın ilk 8 ayına ilişkin bazı önemli istatistikler paylaşıldı. Son toplantıda çeşitli şikayetler nedeniyle oluşan 138 dosyayı incelediklerini beyan eden yetkililer, böylelikle toplamda 1.527 dosyanın görüşüldüğünü duyurdular. Bunlardan 1.346 tanesine ciddi miktarda ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 64 milyon 141 bin 381 TL idari para cezası uygulandığını açıkladılar. Söz konusu 1.346 dosyanın tamamına durdurma kararı da verildi. 38 dosya içinse erişimin engellenmesi kararı çıktı.

Tüketiciler için "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz" hazırlandı

12 Eylül'de gerçekleştirilen toplantıda, tüketici olarak aslında hepimizi ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. Bu bağlamda; "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz" isimli bir rehber hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kılavuz, sıradan tüketicilerin neyin yanıltıcı reklam, neyin haksız ticaret uygulaması olduğunu anlamalarını sağlıyor. Bu kılavuzu okuyup anlayanlar, gerçek anlamda "bilinçli tüketici" haline gelmiş olacaklar.

Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz sadece bireysel tüketiciler için değil, internet ortamında alışveriş yapılmasını sağlayan pazaryerlerini de ilgilendiriyor. Zira kılavuzda, tüketicilerden gelen yorumların yayınlanmasına ilişkin bilgiler de veriliyor. Ticaret Bakanlığına göre kılavuza uygun yorumlar yayınlanırsa, tüketicinin internet ortamında gördüğü ürünlere karşı sadece okuduğu yorumlarla durduk yere güvensizlik duyması durumu ortadan kalkacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza buradan ulaşılabilir.