Hayran Yapımı Diablo 2 Remake'den Oynanış Videosu Paylaşıldı

Bir hayran tarafından yeniden yapılan, 2000 yılında çıkan Diablo 2’nin demosunun oynanış videosu paylaşıldı. Grafiklerinde gözle görülür bir artış yaşanan demo, ne yazık ki herkese açık bir şekilde yayınlanmış değil.

Geçtiğimiz mayıs ayında bir Diablo hayranı, Unreal Engine 4 ile yaptığı Diablo 2 'remake'inin (yeniden yapım) videosunu yayınlamıştı. Geliştirici, dün Unreal Engine 4 ile yapılan Diablo 2 Remake’in demo sürümünü tamamladı.

Ancak Diablo hayranlarına kötü bir haberimiz var, bu proje herkese açık değil. Projeyi yapan UpsideDown, oyunla ilgili bir oynanış videosu yayınladı. Yayınlanan video, 20 yıl önce, 2000’de piyasaya sürülen bu rol yapma oyununun modern yeniden yapımının nasıl görüneceğiyle ilgili fikir veriyor.

Hayran yapımı Diablo 2 Remake

Videodan da görebileceğiniz gibi Diablo 2 Remake’in bu demosunda bazı eksik yönler bulunuyor. Örneğin kullanıcı arayüzü ve sağlık çubukları oldukça basit gözüküyor. Ayrıca düşmanların yapay zekâsı da pek gelişmiş değil.

Tabii sadece bunlara bakarak projeyi yerden yere vurmadan önce bu oyunun sadece tek bir kişi tarafından geliştirildiğini hatırlatmakta fayda var. Tek bir kişinin böyle bir şeyi başarması da takdire şayan diyebiliriz.

Bu hayran yapımı projenin yanı sıra Blizzard’ın da bir Diablo 2 Remake projesi üstünde çalıştığına dair bazı söylentiler bulunuyor. Ayrıca bu söylentilere göre Blizzard, Diable 2 Remaster’ı bu sene düzenlenecek olan Blizzcon’da tanıtacaktı ancak etkinlik ertelendi. Dolayısıyla oyunun ne zaman tanıtılacağına dair henüz net bir şey bilinmiyor.

UpsideDown, ayrıca diğer klasikleşmiş PC oyunlarının da remastered sürümlerini çıkarmayı planladığını açıkladı. Başka hangi oyunların remaster sürümüne kavuşacağını görmek ilginç olacak. Peki, siz hangi klasikleşmiş PC oyunlarının remaster’ının yapılmasını isterdiniz?