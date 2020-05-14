Valorant, Hile Kullanan Binlerce Oyuncuyu Banladı

Riot Games’in şu anda kapalı betada olan oyunu Valorant, hilecilere karşı mücadelesini sürdürüyor. Oyunun hile yazılımı Vanguard’ın arkasındaki mühendis Philip Koskinas, bu zamana kadar 9000’e yakın kişinin banlandığını duyurdu.

Riot Games, özellikle yeni oyunu Valorant’ta hile yapanlara karşı çok ciddi tepkiler gösteriyor. Şu sıralar kapalı betada olmasına rağmen çok fazla konuşulmaya devam eden oyun, içerisinde hile yapanları engellemek için “Vanguard” isimli bir yazılımla geliyor. Bu yazılım olmadan oyunun açılmasına izin vermeyen Riot, bu sayede hile yapan kişileri fark edebiliyor.

Şirket, yaptığı son açıklamada, Vanguard’ın kapalı beta süresince 8873 hileciyi banladığını duyurdu. Riot Games’in hile önleme yazılımının arkasındaki mühendis olan Philip Koskinas tarafından yapılan duyurunun ardından, pek çok oyuncu sebepsiz yere banlandığını söyledi.

Vanguard’ın bir kişiyi banlamadan önce dikkate aldığı hususlar henüz bilinmiyor, ancak son derece katı bir sistemle geldiğini söyleyebiliriz. Koskinas ve ekibi, Valorant için geliştirilen yeni hile yazılımlarını tespit etmek için hile paylaşımı yapan siteleri sürekli takip ettiklerini duyurdu.

Riot Games, hileye izin vermiyor

League of Legends ile ismini duyurmuş Riot Games, önceki oyunlarında olduğu gibi FPS oyunu Valorant’ta da hile konusuna büyük önem gösteriyor. Şirket, henüz kapalı betada olmasına rağmen sadece rekabetçi maçlarda değil normal oyunlarda da tüm hile kullanan oyuncuları banlıyor.

Oyunda hileler devam ediyor

Koskinas ve ekibinin çabalarına rağmen, oyunculara göre Valorant’ta hala çok sayıda hileli oyuncu bulunuyor. Riot Games’in bu kadar sert bir politika izlemesinin ardında da bu konunun olduğu düşünülüyor. Henüz kapalı betadayken hilecilerin önüne geçip yıldırmayı hedefleyen şirket, bu sayede League of Legends gibi sağlam bir e-spor oyunu sunmak istiyor.