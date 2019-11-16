Town of Salem’deki Bütün Roller ve Taktikler

Town of Salem’in genel olarak üstünden geçmemizin ardından size bu uzun içeriğimizde Town of Salem’deki rollerin en iyi taktiklerini derlediğimiz bir rehberini oluşturduk. Bu detaylı rehberde Town rolleri, Mafia rolleri ve Neutral rollerinin nasıl oynanabileceğine ve kolayca kazanabileceğinize dair ince detaylar verdik.

Daha önce sizlere Town of Salem'in ne olduğundan ve nasıl oynandığından bahsetmiştik, Şimdi ise rolleri tanıtmaya ve nasıl oynandıklarını açıklamaya geçiyoruz. Oyunda 3 ana rol kategorisi bulunuyor. Bunlar sırasıyla Town, Mafia ve Neutral rolleri. Her ana rol grubunun içinde de işlevlerine göre roller ayrılıyor. Bu içeriğimizde size sırasıyla bütün ana rol gruplarının nasıl oynanacağının taktiğini vereceğiz.

Town, oyunun başında çoğunluğa sahip olan ve birlikte çalışılırsa kazanması çok kolay olan bir kategori. Dolayısıyla düzgün bir will tutup oyun esnasında diğer Town rollerinin kim olduğunu çözüp birlikte çalışırsanız, kaybetme olasılığınız çok düşüktür. Rolleri anlatmaya geçelim:

Town of Salem roller rehberi:

Town of Salem Town rolleri ve detaylı açıklamaları:

Jailor (Eşsiz Rol):

Jailor, Town için en kilit karakterdir. Jailor’un görevi, her sabah seçtiği 15 kişiden birini akşam sorguya çekmek ve sorguya çektiği kişinin verdiği bilgilere dayanarak kişi infaz etmek veya masum olduğuna inanmaktır. Bu rolün toplamda 3 adet infaz etme hakkı vardır ve eğer bir Town rolünü infaz ederseniz, infaz hakkınız sıfırlanır. Jailor’ın gece sorguya çektiği kişiler, öldürebilen roller tarafından saldırıya uğradı gözüküp ölmezler. (Jailor’ın infazı, ‘Escort’ veya ‘Consort’ roleblock’lamasının dışında durdurulamaz.)

Jailor’ın gece safhasında iki, gündüz safhasında da iki adet oyun tarzı bulunuyor. Gündüz safhasındaki birinci taktik, Jailor olduğunuzu belirtip kendinize Town Protective rollerin gelmesini belirtmektir. Bir diğeri ise hiçbir şey söylemeyip tamamen güvende olmaya çalışmaktır. Gece safhasındaki sorgu taktikleri de ‘Sessiz’ ve ‘Agresif’ Jailor olarak ikiye ayrılır. Sessiz olduğunuz zaman, sorguya aldığınız kişinin kendi kendine konuşmasını okuyup ona göre karar kılmanızı sağlıyor. Agresifken gecenin başından itibaren kişiye rolünü sorup 3’ten geriye sayıyorsunuz. Tepki süresi ve konuşmasına göre karar veriyorsunuz. Genellikle agresif Jailor’lar, yeterince hızlı rol claim'lemezseniz direkt olarak sizi infaz ediyor.

Jailor’ın will'i “Night 1 - Gürhan (bodyguard claim'ledi ve yavaştı)” tarzında tutulur. Jailor, Investigator’a “Spy, Blackmailer or Jailor” şeklinde gözükür.

Spy (Town Investigate):

Spy, nerf yemesinden sonra bazı oyunculara göre işlevsiz olsa da, oyunun ilk günlerinde oldukça işe yarar bilgiler verebiliyor. Spy’ın görevi, geceleri seçtiğiniz birinin evine bug (dinleme cihazı) koyup o evde neler olup bittiğini ve Mafia’nın kimi ziyaret ettiğini görmek. Eğer bug yerleştirdiğiniz kişiye saldırı olursa veya roleblock yerse bunu görebiliyorsunuz. Bu da Mafia’dan Consort’un olup olmadığını anlamanıza yarıyor. Spy, Mafia’nın baş düşmanı olduğu için bunu belirttiğiniz anda o gece ölme ihtimaline sahipsiniz ancak bunu belirtmekten korkmayın zira Spy’ın sağlayabileceği bilgiler duruma göre önemli olabiliyor.

Spy’ın will’i “Bug (Salih) Mafia visited (Batuhan, Uğurcan)” şeklinde tutulur. Eğer bug yerleştirdiğiniz evde bir olay olursa bunu da belirtmeniz gerekir. Spy, Investigator’a “Spy, Blackmailer or Jailor” şeklinde belirir.

Investigator (Town Investigate):

Jailor kadar olmasa da Investigator da kilit rollerden biridir. Investigator’ın görevi, gece seçtiği bir kişinin rolünü araştırmak. Gece araştırdığınız kişinin rolü, size "bu 3 rolden biri" şeklinde beliriyor. Örneğin gece X’i araştırmak istediniz; onun rolü size “Bodyguard, Godfather or Arsonist” şeklinde beliriyor. Tabii bu üç sonucun farklı varyasyonları da var. Bu varyasyonlardan her rol altında bahsedeceğiz.

Investigator’un will’i “Night 1 - Şahin (Medium, Janitor or Retribitiunoist)” şeklinde tutulur. Investigator, başka bir Investigator’a “Investigator, Consigliere or Mayor” şeklinde gözükür.

Lookout (Town Investigate):

Lookout’un görevi, gece seçtiği kişiyi kimlerin ziyaret ettiğini görmektir. Genellikle Lookout’un en iyi oynanma biçimi, gün içerisinde dikkati üzerine çeken diğer araştırmacı Town rollerini veya dikkat çeken herhangi birini tespit edip onları izlemektir. Eğer izlediğiniz kişi ertesi gün ölmüşse, gece ona giden kişileri tüm sohbete belirtip onların kötü karakterler olduğunu söyleyip astırabilirsiniz.

Lookout’un will’i “Night 1 - Bekir (Emre, Batuhan)” şeklinde tutulur ve parantez içindeki kısım da soldaki kişiyi ziyaret edenleri belirtir. Lookout, Investigator’a “Lookout, Forger or Witch” şeklinde belirir.

Sheriff (Town Investigate):

Sheriff’in görevi, geceleri seçtiğiniz kişinin Suspicious (Şüpheli) veya Not Suspicious (Masum) olup olmadığını görmektir. Bu yüzden de en kilit Town Investigate rolüdür ve Mafia’nın bir diğer baş düşmanlarındandır. Ancak Sheriff istisnai olarak Mafia’dan Godfather’ı ve Neutral Evil’dan Jester’ı ‘Suspicious’ olarak göremez.

Sheriff’in will’i “Night 1 - Hasan (Susp)” ya da “Hasan (Not susp)” şeklinde tutulur. Sheriff, Investigator’a “Sheriff, Executioner or Werewolf” şeklinde belirir.

Bodyguard (Town Protective):

Bodyguard’ın görevi, her gece seçtiği birini korumaktır. Eğer seçtiğiniz kişi o gece saldırıya uğrarsa, hem saldıranı öldürüyorsunuz hem de kendiniz onu savunurken ölüyorsunuz. Eğer dilerseniz kendinizi de savunmayı seçebilirsiniz ancak bu sadece bir kereliğine mahsus. Bodyguard’ın öncelikli görevi, eğer kendini açık ederse Jailor’u korumaktır. Jailor çoktan ölmüşse de kilit bir rol olan Town Investigate rolünü koruyabilirsiniz. Bodyguard rolü, istisnai olarak kendini ilan etmiş bir Mayor’u koruyamaz.

Bodyguard’ın will’i, o gece için sadece korumayı seçtiğiniz kişiyi yazarak tutulur. Bodyguard, Investigator’a “Bodyguard, Godfather or Arsonist” şeklinde belirir.

Doctor (Town Protective):

Bodyguard gibi Doctor’da o gece seçtiği kişi atak yerse onu korur ancak Bodyguard’ın aksine hedefini korurken ölmez, onu hayata geri döndürür. Yine kendinizi de korumayı sadece bir kereliğine mahsus seçebilirsiniz. Doctor’ın da öncelikli görevi kendini açık etmiş bir Jailor’u korumaktır. Doctor rolü, istisnai olarak kendini ilan etmiş bir Mayor’u koruyamaz.

Doctor’ın will’i de o gece korumayı seçtiğiniz kişiyi yazarak tutulur. Doctor, Investigator’a “Doctor, Serial Killer or Disguiser” şeklinde belirir.

Vigilante (Town Killing):

Vigilante’nin görevi, gece seçtiği kişiyi vurmaktır ve toplamda 3 kurşununuz bulunur. Eğer Vigilante başka bir Town rolünü vurursa ertesi gün suçluluk duygusundan intihar eder. Vigilante'yken istisnai olarak Godfather, Serial Killer, Arsonist, Werewolf ve Executioner’ı vuramazsınız çünkü defans seviyeleri yüksektir. Ayrıca ilk geceden birine ateş edemiyorsunuz. Vigilante’nin en güvenli oynanış biçimi Jailor ve Town Investigate rolleri ile paslaşarak oynamaktır. Onların size verdiği bilgiyle gece birisine ateş edebilir ve öldürebilirsiniz. Eğer öldüremezseniz de o kişinin Mafia veya Neutral bir rol olduğunu kanıtlamış olursunuz.

Vigilante’nin will’i, o gece vurmayı seçtiğiniz kişinin ismini yazarak tutulur. Vigilante, Investigator’a “Vigilante, Veteran or Mafioso” şeklinde belirir.

Veteran (Town Killing):

Veteran’ın görevi, gece alarm vermeniz halinde sizi ziyaret eden herkesi defans seviyelerini hiçe sayarak vurmaktır. Sizi ziyaret eden bir Town rolü olsa bile öldürürsünüz. Vigilante gibi Veteran’ın da 3 adet alarm verme hakkı vardır. Veteran'ken kötü rolleri öldürmenin en kolay yolu, kendinizi elinizde bilgi varmış gibi göstererek açık hedef haline getirmektir.

Veteran’ın will’i, gece alarm verip vermediğinizi belirterek tutulur. Veteran, Investigator’a “Vigilante, Veteran or Mafioso” şeklinde belirir.

Escort (Town Support):

Escort’un görevi, alımlı bir hanımefendi olarak gece ziyaret ettiğiniz kişiyi meşgul ederek rolünü yaptırmamak, yani roleblock’lamaktır. Escort'ken genellikle Mafioso veya Godfather olduğunu düşündüğünüz kişileri roleblock’lamaya çalışmak en mantıklısıdır. Eğer oyunda bir Witch varsa ve Vigilante de kendini açık etmişse, Vigilante’nin Witch yüzünden Town rolü vurmaması için onu roleblock’lamak da mantıklı bir hareket olacaktır. İstisnai olarak bir Escort, Serial Killer’a veya Dolunay’da Werewolf’a giderse ölür. Bu yüzden will’inizde kime gittiğinizi gecenin en başından yazmanız gerekir ki Town’un geri kalanı öldüğünüzde will’inizden Serial Killer’ın veya Werewolf’un kim olduğunu anlayıp onu asabilsin.

Escort’un will’i, o gece kime gittiğinizi yazarak tutulur. Escort, Investigator’a “Escort, Transporter or Consort” şeklinde belirir.

Mayor (Town Support):

Mayor, Jailor’dan sonraki en kilit roldür. Kendisi Mayor’luğunu ilan ettiği takdirde oyu 1 yerine 3 oy sayılır. Bir oyunda birden fazla Mayor bulunamaz. Bu yüzden oyunun son günlerine doğru ilan etmek daha mantıklıdır. Bir Mayor kendini ilan ettiği zaman Town Protective rolleri tarafından korunamaz, bu yüzden Jailor’dan gece sizi almasını isteyebilirsiniz, bu sayede saldırı yemezsiniz.

Mayor’un will’i, gece kullanabileceğiniz bir yeteneğiniz olmadığı için bilinen ve onaylanan rolleri yazarak tutulur, Örneğin: “Town Investigate: Sheriff, Town Investigate: Investigator…. Random Town1: Medium”. Mayor, Investigator’a “Investigator, Consigliere or Mayor” şeklinde belirir.

Medium (Town Support):

Medium, yerine göre kilit bir roldür zira kendisinin görevi geceleri ölü insanlarla iletişim kurmaktır. Eğer önemli bir Town Investigate rolü öldüyse ve bunu will’ine yazamadıysa, gece bunu ondan öğrenip gündüz Town üyeleri ile paylaşabilirsiniz. Veya ölen kişinin rolü, Janitor tarafından temizlendiyse yine o kişinin rolünü gece öğrenip Random Town’ın hangi rol olduğunu öğrenebilirsiniz.

Medium’un will’i, gece ölülerden aldığınız bilgileri kısaca yazarak tutulur. Medium, Investigator’a “Medium, Janitor or Retributionist” şeklinde belirir.

Transporter (Town Support):

Transporter’ın görevi, gece seçtiği farklı iki kişinin yerini değiştirmektir. Yerine göre bu da kilit bir roldür. Örneğin sonlara doğru hayatta kaldıysanız ve Mafia’nın sizi veya bir Town rolünü vuracağını düşünüyorsanız, atak yiyecek kişiyi bir Mafia üyesiyle yer değiştirip Mafia’nın kendisini vurmasını sağlayabilirsiniz. Transporter'ken ilk gecelerde fazla bilgiye sahip olamayacağınız için yeteneğinizi kullanmamanız iyi olabilir.

Transporter’ın will’i, o gece kimle kimin yerini değiştirdiğinizi yazarak tutulur, örneğin: “Night 1 - Batuhan -> Uğurcan”. Transporter, Investigator’a “Escort, Transporter or Consort” şeklinde belirir.

Retributionist (Town Support):

Bu rolün oyundaki tek görevi, önemli bir rol öldüğünde eğer oyundan çıkmamışsa onu geri getirmektir. Bir oyunda birden fazla Retributionist bulunamaz ve sadece bir kişiyi geri getirme hakkı bulunur. Geri getireceğiniz kişinin de Town rolü olması ve Janitor tarafından rolünün temizlenmemiş olması gerekir. Retributionist’in öncelikli geri getireceği rol Jailor’dur ancak duruma göre Mayor, Vigilante veya Sheriff’i de geri getirmek hayat kurtarıcı olabilir. Tabii Mafia’nın daha sonra bahsedeceğimiz Disguiser rolünü geri getirmemeye dikkat edin.

Retributionist’in will’i, aynı Mayor gibi hangi kategoriye hangi rolün geldiğini yazarak tutulur. Retributionist, Investigator’a “Medium, Janitor or Retributionist” şeklinde belirir.

Random Town (x3):

Bir Town of Salem oyununda yukarıdaki rollerden rastgele seçilmiş olarak 3 adet Random Town rolü bulunur. Yani bir rolden iki tane olabilir, bu yüzden ölenlerin rollerine ve yaşayanların hangi rolü claim'lediklerine dikkat edip çıkarım yapmaya çalışın. Mesela oyunda normal olarak bir tane Town Killing rolü varsa ve o ölmüşse, başka biri Town Killing rolü claim'lediğinde bu ya Random Town’dır ya da yalan söyleyen bir Mafia veya Neutral’dır.

Detaylı Town of Salem rehberimizin Town rolleri kısmı bitti, sırada Mafia rolleri var. Bu yozlaşmış ekibin kazanması duruma göre oldukça zor olabiliyor zira 15 kişi içerisinden sadece 4 kişilik bir gruba mensupsunuz ve iyi rol yapmanız gerekiyor. Gelin Mafia rollerini detaylıca anlatalım:

Mafia rolleri ve detaylı açıklamaları:

Godfather (Eşsiz Rol):

Godfather, Mafia ekibinin lideridir. Bu rol, Jailor’ın infazı ve Jester’ın intikamı hariç herhangi bir saldırıya ölmez. Kendisi Sheriff’e Innocent (Masum) olarak gözükür. Godfather’ın görevi, her gece biri için öldürme emri vererek sağ koluna (Mafioso) onu öldürtmesidir. Ekibinizle de geceleri iletişimde olun.

Godfather'ken claim'leyebileceğiniz en iyi rol Bodyguard olduğundan, o rolün yeteneklerine ve yapabileceklerine dair bir will tutmanız gerekir. Godfather, Investigator’a “Bodyguard, Godfather or Arsonist” şeklinde belirir.

Mafioso:

Mafioso, Godfather’ın kirli işlerini yapan sağ koludur. Her gece Godfather birini öldürmenizi emreder ve siz de sorgulamadan yaparsınız. Eğer Godfather Jailor tarafından alıkonulmuşsa, sizin gece seçtiğiniz kişiyi öldürme şansınız var. Godfather öldüğü zaman da onun yerine siz atanacaksınız.

Mafioso'yken claim'leyebileceğiniz en iyi rol Vigilante’dir. Bu yüzden ona uygun bir will tutmanız gerekiyor; Jailor’a Vigilante’yim dediğinizde ve o size X’i vur dediğinde, ertesi gün onu vurduğunuzu ama savunmasının öldürmek için çok güçlü olduğunu iddia edip küçük akıl oyunları yapabilirsiniz. Mafioso, Investigator’a “Vigilante, Veteran or Mafioso” şeklinde belirir.

Consigliere (Random Mafia):

Consigliere için Mafia’nın Investigator’ı diyebiliriz. Kendisi her gece seçtiği kişinin rolünü öğrenir ve Mafia’ya iyi bir istihbarat sağlar. Consigliere'yken claim'leyebileceğiniz roller, araştırmacı Town Investigate (Sheriff, Investigator) rolleri olmalıdır.

Consigliere’nin will’i, yukarıda bahsettiğimiz rollerden biriymiş gibi tutulur. Consigliere, Investigator’a “Investigator, Mayor or Consigliere” şeklinde belirir.

Consort (Random Mafia):

Consort, Escort’un tam olarak Mafia’ya çalışan versiyonu diyebiliriz. Görevi Town’un kilit rollerini roleblock’lamaktır. Örneğin ekibinizden biri gece Jailor tarafından alıkonulduysa ve Jailor’un kim olduğunu biliyorsanız, onu infaz etmemesi adına roleblock'lamak mantıklı bir hareket olacaktır. Mafioso ve Godfather öldüğü zaman, Mafioso olarak atanıp insanları öldürmeye başlıyorsunuz.

Consort'ken claim'leyebileceğiniz tek rol Escort’tur ve will’inizi de ona göre tutmanız gerekir. Ancak siz yine de fazla sesinizi çıkarmamaya bakın zira Spy varsa kimliğiniz açığa çıkabilir. Consort, Investigator’a “Escort, Transporter or Consort” şeklinde belirir.

Janitor (Random Mafia):

Janitor, daha önce Retributionist ve Medium’da da bahsettiğimiz gibi Mafia’nın öldürmeyi seçtiği kişinin rolünü temizler ve gündüz safhasında ölen kişinin rolü “Cleaned“ olarak gözükür, artı olarak will’i de temizlenir. Mafioso ve Godfather öldüğü zaman, Mafioso olarak atanıp insanları öldürmeye başlıyorsunuz.

Janitor'ken claim'leyebileceğiniz roller, temizlediğiniz roller olacaktır. En temizi ise Medium’dur zira suçlamak istediğiniz kişiyi Medium’u öldürüp temizleyerek rahatça suçlayabilirsiniz. Will’inizi de ona göre tutmanız gerekir. Janitor, Investigator’a “Medium, Janitor or Retributionist” şeklinde belirir.

Blackmailer (Random Mafia):

Blackmailer, eğer mantıklı oynarsanız Mafia’nın en kilit rollerinden biridir. Bu rolün görevi, gece seçtiği kişiyi şantajlayarak ertesi gün sohbet içine yazı yazamamasını sağlamaktır. Ayrıca kendisi whisper'ları da okuyabilir. Blackmailer için iki taktik vardır: Ya oyunun başından sonuna kadar bir kişiyi şantajlayıp konuşmasını engelleyeceksiniz ya da oyunun son safhalarına doğru bekleyip bir Town üyesini susturup astıracaksınız. İkinci taktik, “oyunun başından beri blackmail yediğini iddia eden yok, bu adam Mafia ve kendini açığa vermemek için konuşmuyormuş gibi yapıyor” mantığına dayanıyor.

Blackmailer'ken susturduğunuz kişinin rolünü claim'lemek en mantıklısı olacaktır zira karşı tarafa suç attığınız takdirde kendini savunamayacaktır. Bunun dışında Spy claim'leyip yanlış ama inanılabilir bir will de tutabilirsiniz. Blackmailer, Investigator’a “Spy, Blackmailer or Jailor” şeklilnde belirir.

Framer (Random Mafia):

Framer, Mafia’nın en talihsiz rolüdür desek yanlış söylemiş olmayız. Bu rolün görevi, gece seçtiği kişiyi suçlayıp onun rolünü Investigator’a kötü bir rol olarak göstermek. Birini suçladığınız zaman onun rolü Investigator’a “Framer, Vampire or Jester” olarak gözüküyor. Bu sayede araştırılacağını düşündüğünüz Town mensuplarını astırmak mümkün olabiliyor. Bir Investigator size bu sebeple suç attığı zaman “oyunda framer var, frame’lendim” diyerek yırtabilirsiniz.

Framer'ken herhangi bir rolü claim'leyebilirsiniz, tabii ki tutarlı bir will ile birlikte. Framer, Investigator’a “Framer, Vampire or Jester” şeklinde belirir.

Forger (Random Mafia):

Forger’ın rolü, gece seçtiğiniz kişinin will’ini kendisininkiyle değiştirmektir. Yani siz bu rol ile bir will yazdığınız zaman, Mafia’nın öldürmeyi seçtiği kişiyi siz de seçerseniz onun will’i ile sizinki yer değiştirecek demektir. Bu özelliği Investigator, Sheriff ve Lookout gibi Town Investigate rollerinin will’lerini değiştirmek için kullanmak en mantıklısıdır.

Forger'ken en iyi claim'iniz Lookout’tur ve will’inizi de ona göre tutmak gerekir. Forger, Investigator’a “Lookout, Forger or Witch” şeklinde belirir.

Disguiser (Random Mafia):

Disguiser, Mafia’nın gece öldürmeyi seçtiği kişiyi seçerse onun rolüne bürünür. Oyundaki en mantıklı taktiğiniz önemli bir Town rolüne bürünüp kendinizi astırarak feda etmenizdir. Bu sayede kendi Mafia ekibinizden birini Town üyesi olarak gösterebilirsiniz.

Disguiser'ken kılığına büründüğünüz kişinin rolünü claim'lemek en mantıklı karar olacaktır. Disguiser, Investigator’a “Doctor, Serial Killer or Disguiser” şeklinde gözükür.

Town of Salem’in Town ve Mafia rollerine detaylıca değindik. Sırada oyunun en keyifli oynanışına sahip olan Neutral rolleri var. Neutral'ken belirli rollere göre isterseniz Town ile birlikte veya isterseniz Mafia ile birlikte oynayabilirsiniz, bu sizin isteğinize kalmış. Son olarak Neutral rollerinden de detaylıca bahsedelim.

Neutral Evil rolleri ve detaylı açıklamaları:

Witch:

Witch’in yeteneği, geceleri istediği birini başka birine yönlendirmektir. Aynı zamanda yönlendirdiğiniz kişinin rolünü de öğrenmiş olursunuz. Kendi başınıza kazanmanız oldukça zor olduğundan Witch, Mafia ve Serial Killer ile birlikte kazanabiliyor. Yani Mafia veya Serial Killer ile işbirliği yapıp Town üyelerini temizlemek en doğru kararınız olacaktır.

Witch'ken en iyi claim'iniz Town Investigate rolleridir. Yönlendirdiğiniz kişinin rolünü de gördüğünüzden will’inize Investigator, Sheriff veya Lookout tarzında bilgiler ekleyebilirsiniz. Witch, Investigator’a “Lookout, Forger or Witch” şeklinde belirir.

Executioner:

Executioner, Town of Salem’in en rahat karakterlerinden biridir. Oyundaki tek amacı, ona oyunun başında verilen hedefi gün içerisinde astırmaktır. Kendisi geceleri ataklara karşı güçlü bir savunmaya sahiptir ve sadece Jailor’'n infazına ölebilir. Executioner'ken hedefiniz gece safhasında ölürse Jester’a dönüşürsünüz. Bu rol, hedefini gün içerisinde astırdığı takdirde oyundaki bütün ekiplerle birlikte kazanabilir.

Executioner'ken en iyi claim'iniz Sheriff’tir. Astırmak istediğiniz kişiyi gece araştırmış ve suçlu çıkmış gibi will’inize yazıp 2. günden Town üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Executioner, Investigator’a “Sheriff, Executioner or Werewolf” şeklinde belirir.

Jester:

Jester’ın tek amacı, kendisini suçlu gibi gösterip oy çoğunluğuyla asılmaktır. Asıldığı takdirde istediği birini defans derecesi ne olursa olsun öldürür ve kim kazanırsa kazansın o da oyunu kazanmış sayılır.

Jester'ken yapmanız gereken şey, gerçekten Town Investigate rolüne sahip olan birine karşı çıkıp "Hayır, aslında o öyle değil böyle" tarzında bilgi karmaşası oluşturup kendinizi ortaya çektirmektir. Tabii bunu çok belli de yapmamanız gerekiyor yoksa Jester olduğunuz anlaşılır. Asıldığınız takdirde size "suçlu" oyu verip asılmanızı sağlayan kişilerden birini öldürebilirsiniz. Jester, Investigator’a “Framer, Vampire or Jester” şeklinde belirir.

Neutral Killing rolleri ve detaylı açıklamaları:

Serial Killer:

Serial Killer, her gece seçtiği kişiyi öldüren bir seri katildir. Serial Killer'ken Godfather’ı, Werewolf’u veya Executioner’ı öldüremezsiniz. Eğer Jailor sizi gece alıkoyarsa ve infaz etmezse, otomatikman onu öldürmüş olursunuz ve eğer Jailor will’inde kimi aldığını belirtmişse sonunuz gelmiş demektir. Aynı şekilde bir Escort size geldiğinde otomatik olarak onu öldürüyorsunuz.

Serial Killer'ken en iyi claim'iniz Doctor olacaktır zira Investigator’a öyle gözüküyorsunuz, bu sebeple ona göre tutarlı bir will tutmanız gerekmektedir. Witch veya Executioner ile birlikte kazandığınızdan bunları bulup iş birliği yapmak da mantıklı bir hareket olacaktır. Serial Killer, Investigator’a “Doctor, Serial Killer or Disguiser” şeklinde belirir.

Werewolf:

Werewolf, her iki gecede bir kurtadama dönüşen bir vahşidir. Gece safhasında Jailor infazı ve Veteran alarmı haricinde saldırılara karşı ölmüyorsunuz. Sohbet kısmında “There is a full moon tonight” (Bu gece dolunay var) ibaresi belirdiği zaman kurtadama dönüşüp istediğinze saldırabiliyorsunuz. Eğer saldırmayı seçtiğiniz kişiyi başkaları ziyaret etmişse o kişileri de öldürüyorsunuz.

Werewolf'ken en iyi claim'iniz Sheriff olacaktır, bu yüzden ona uygun yalandan da olsa bir will tutmanız gerekir. Werewolf, Investigator’a “Sheriff, Executioner or Werewolf” şeklinde belirir.

Arsonist:

Arsonist, ateşi seven bir karakter. Kendisinin yeteneği her gece seçtiği kişi dozlamak, ardından isterse dozladığı tüm kişileri ateşe verip öldürmektir. Arsonist'ken en iyi taktiğiniz ses çıkarmadan fark edilmemeye çalışıp oyunun sonuna kadar herkesi dozlamak olmalıdır. Mafia sizi öldüremeyeceğinden son gece herkesi ateşe verip oyunu kazanabilirsiniz. Ancak sizi temin ederiz ki burada okuduğunuz kadar kolay bir rol değil.

Arsonist'ken claim'leyebileceğiniz tek rol Bodyguard’dır. Eğer Jailor sizi alıkoyarsa veya oy birliğiyle ortaya çekilirseniz, Bodyguard olduğunuzu söyleyip tutarlı bir will atmanız gerekecektir. Arsonist, Investigator’a “Bodyguard, Godfather or Arsonist” şeklinde belirir.

Uzun soluklu Town of Salem rehberimizin bu içerik ile sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız size oyunu biraz da olsa anlatabilmişizdir, şimdiden iyi oyunlar :)