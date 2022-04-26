Diablo Immortal Sistem Gereksinimleri - 2022

Blizzard, 25 Nisan günü tüm hayranlarını sevindiren bir sürpriz yaparak daha önce duyurduğu Diablo serisinin mobil oyunun çıkış tarihini açıkladı. Diablo Immortal ismiyle yayımlanacak mobil oyun için 2 Haziran tarihi verilirken Blizzard’ın asıl sürprizi, oyunun yalnızca mobil cihazlarda değil PC’de de oynanabilir olacağıydı.
Diablo Immortal’ın bir mobil oyun olarak PC için de çıkış yapacak olması, PC oyuncularını da haliyle heyecanlandırdı. Öte yandan Blizzard, duyuruyla birlikte herhangi bir sistem gereksinimi bilgisi paylaşmamıştı. Beklenen sistem gereksinimleri duyurusu da bugün paylaştı. Oyun, mobil oyun olması dolayısıyla doğal olarak hiç de güçlü bir donanım istemeyecek.
Diablo Immortal PC sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3 ya da AMD FX-8100
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 ya da Intel HD Graphics 530
- RAM: 4 GB
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5 ya da AMD Ryzen 5
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 470
- RAM: 8 GB
Diablo Immortal mobil sistem gereksinimleri
iOS sistem gereksinimleri:
- iPhone 6s ve üzeri iPhone
- iOS 11 ve üzeri işletim sistemi
Android sistem gereksinimleri:
- Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi
- Qualcomm Snapdragon 660 / Exynos 9611 ve üzeri işlemci
- Adreno 512 / Mali-G62 MP3 ve üzeri grafik birimi
- 2 GB ve daha üzeri RAM