Diablo Immortal Sistem Gereksinimleri - 2022

25 Nisan'da Diablo Immortal'ın çıkış tarihini duyuran Blizzard, oyunun hem mobil hem de bilgisayarlar için sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunun bilgisayarda çalıştırılması için yüksek bir donanıma sahip olmanız gerekmeyecek.

Blizzard, 25 Nisan günü tüm hayranlarını sevindiren bir sürpriz yaparak daha önce duyurduğu Diablo serisinin mobil oyunun çıkış tarihini açıkladı. Diablo Immortal ismiyle yayımlanacak mobil oyun için 2 Haziran tarihi verilirken Blizzard’ın asıl sürprizi, oyunun yalnızca mobil cihazlarda değil PC’de de oynanabilir olacağıydı.

Diablo Immortal’ın bir mobil oyun olarak PC için de çıkış yapacak olması, PC oyuncularını da haliyle heyecanlandırdı. Öte yandan Blizzard, duyuruyla birlikte herhangi bir sistem gereksinimi bilgisi paylaşmamıştı. Beklenen sistem gereksinimleri duyurusu da bugün paylaştı. Oyun, mobil oyun olması dolayısıyla doğal olarak hiç de güçlü bir donanım istemeyecek.

Diablo Immortal PC sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 ya da AMD FX-8100

Intel Core i3 ya da AMD FX-8100 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 ya da Intel HD Graphics 530

NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 ya da Intel HD Graphics 530 RAM: 4 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 ya da AMD Ryzen 5

Intel Core i5 ya da AMD Ryzen 5 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 470 RAM: 8 GB

Diablo Immortal mobil sistem gereksinimleri

iOS sistem gereksinimleri:

iPhone 6s ve üzeri iPhone

iOS 11 ve üzeri işletim sistemi

Android sistem gereksinimleri: