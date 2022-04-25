Diablo Immortal’ın Çıkış Tarihi Açıklandı

Efsane Diablo serisinin geliştiricisi Blizzard, bundan 2 sene önce Diablo 4 yerine Diablo’nun mobil versiyonu olacak Diablo Immortal’ı duyurduğunda herkes şaşırmıştı. O günden bugüne biraz sessiz olan oyunun ani bir şekilde çıkış tarihi resmen açıklandı.

Sevilen oyun serisi Diablo’nun Twitter sayfası, sürpriz bir duyuru ile hayranları bir hayli heyecanlandırdı. Oyunun geliştiricisi Blizzard Entertainment, normalde Diablo 4’ten önce gelmesi gereken Diablo Immortal hakkında önemli bilgiler verdi.

Blizzard Entertainment, 2020 yılında kapalı alfa testi sürecine giren Diablo’nun mobil versiyonu Diablo Immortal’ın çıkış tarihini resmen duyurdu. Hatta sadece Diablo Immortal’ın iOS ve Android cihazlar için değil PC için de çıkış tarihi resmen duyuruldu.

Diablo Immortal, 2 Haziran’da iOS ve Android için geliyor

Açıklanana göre Diablo Immortal, 2 Haziran 2022 tarihinde yani bundan neredeyse 1 ay sonra iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak. Ancak işin tek güzel yanı bu değil. Diablo oyuncularının uzun süredir Blizzard’tan istediği bir şey gerçekleşiyor.

Diablo Immortal, mobil cihazların yanı sıra PC için de açık beta sürecine girecek, yani PC’ye çıkacak. Oyunun tüm versiyonları arasında çapraz oynama olanağı da bulunacak. Eğer erken kayıt yaptırmak istiyorsanız buradaki linke tıklayarak gidebilirsiniz.

Siz mobil Diablo olan Diablo Immortal hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce klasik Diablo oyunlarının zevkini verebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.