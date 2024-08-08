Diablo IV'ün yeni sezonundaki bir silah, oyuncuların aniden milyonlarca XP kazanıp çok hızlı bir şekilde level atlamasını sağladı. Bir oyuncu, 1 saniyede 30 seviye atladığını paylaştı. Hata hakkında Blizzard'dan açıklama geldi.

Blizzard’ın çok sevilen aksiyon RPG’si Diablo IV, piyasaya sürüldüğü 2023’ten beri oyuncular arasında popülerdi. Hatta yakın zamanda Game Pass’e eklenmesiyle yeniden oyuncu sayısını iyileştirmişti. Şimdi ise oyunda oldukça ilginç bir durumla karşılaşıldı.

Diablo IV’ün son sezonuna eklenen yeni ve güçlü bir silah, bazı oyuncuların seviyelerini çok hızlı bir şekilde artırmasını sağladı. Hatta oyunculardan biri, bir boss’u alt ettikten sonra 30 seviye atladığını gördü.

Blizzard, çözüm üzerine çalıştığını ve bu sürede silahı devre dışı bıraktığını açıkladı

Blizzard, gelen geri bildirimlerin ardından yaşanan bu hata için geçici bir çözüm yayımladı. Şirket, Umbracrux ismi verilen ve hataya yol açan silahtaki özel gücü kapattıklarını söylerken kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştıklarını da ekledi. Şirketten Adam Fletcher şu ifadeleri kullandı:

“Ekibimiz oyuncuların Umbracrux’u kuşanmış hâldeyken belli boss’ları öldürdükten sonra önemli miktarda deneyim puanı elde ettiğinden haberdar. Bunun için bir düzeltme üzerinde çalışırken Umbracrux’un eşsiz gücünü devre dışı bırakacağız.”

Diablo IV’ün yeni sezonunu sezonunu iki gün önce başlatmıştı. Bu 5. sezon, yeni bir moddan güçlü silahlara kadar birçok yenilik getiriyordu. Eşsiz bir hançer olan Umbracrux da bunlardan biriydi. Ancak Reddit başta olmak üzere bazı oyuncular, bu silahla tuhaflıklar yaşadıklarını ve aniden milyonlarca XP kazandıklarını gözlemledi. Buradaki bağlantıdan görebileceğiniz bir kişi boss savaşından sonra 1 saniyede 29. seviyeden 63. seviyeye çıktı.

Blizzard, sorun için çözümü hazırladıktan sonra yayımlayacak ve Umbraxus’u yeniden devreye alacak. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz ancak yakında olacağını söyleyebiliriz.