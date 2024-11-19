Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu.

Dijital Türk Lirası uzun zamandır Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gündeminde yer alıyor. Bu dijital para biriminin sadece bir ödeme aracı değil aynı zamanda da Türkiye'nin dijital ekonomiye entegrasyon sürecinde önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Sputnik Türkiye, Dijital Türk Lirası hakkında detaylar paylaştı.

Dijital Türk Lirası için 2025'te daha geniş kapsamlı pilot testlerle sürecek ikinci faz çalışmalarının gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Dijital Türk Lirası, çevrimdışı ödeme ve güvenli dijital kimlik gibi yenilikçi özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Dijital Türk Lirası ödeme aracı olacak

TCMB, Dijital Türk Lirası'nı dijital ekonomi için bir ödeme aracı olarak kullanmayı planlıyor. Bu para, fiziksel paraya bir alternatif olacak. Böylece finansal kapsayıcılığı artan lira, fiziksel paranın dijital alternatifi olacak. Fiziksel paralardan farklı olarak ekonomik faaliyetlerde için yeni bir ödeme altyapısı sunacak.

Dijital Türk Lirası, kripto paralardan farklı bir yapıya sahip olacak ve yasal bir ödeme aracı ve milli para birimi olacak. Hâliyle kripto paralar gibi merkeziyetsiz bir yapıya sahip olmayacak, devlet destekli merkezi bir yapıya sahip olacak.

TCMB, dijital ödemelerde doğrudan ve bağımsız bir çözüm alternatifi olarak Dijital Türk Lirası'nı geliştirme yolunda adımlar atmıştı. Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası için birinci fazı tamamladı. Bu çalışmalar 2023'te başlamıştı. Bu fazda çalışmaların yapılacağı teknik çalışma ortamı hazırlandı, testler için altyapı hazırlandı, dağıtık defter platformunun kurulumu, dağıtık defter platformu ile çalışacak akıllı sözleşmelerin tasarımı ve geliştirilmesi, prototip dijital kimlik sistemlerinin Dijital Türk Lirası Sistemi entegrasyonu ve dijital cüzdan uygulaması geliştirildi.

İlk aşama çalışmalarında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi stratejik ortaklar ile Djital Türk Lirası İş Birliği Platformu kuruldu.