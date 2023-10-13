Cumhuriyet Gazetesi tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre savcılık, Dilan ve Engin Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir getirdi. Ayrıca yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı da öne sürüldü.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son zamanlarda Türkiye’nin gündemindeydi. Çift son olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takibe alınmıştı. Hazırlanan raporda, 200 milyon liralık şüpheli işlem yapıldığı belirtilmişti.

İkili hakkındaki tartışmalar sosyal medyada hız kesmeden devam ederken bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet’ten Can Uğur’un haberine göre savcılık, Dilan ve Engin Polat ile ilgili karar aldı.

İddiaya göre çiftin mal varlıklarına tedbir getirildi, yurt dışına çıkmaları da yasaklandı

Cumhuriyet’in iddiasına göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ikilinin mal varlıklarına tedbir getirdi. Bunun yanı sıra kararın, Polat çiftine ek olarak birinci ve ikinci dereceden akrabalara da uygulandığı da aktarıldı.

Ayrıca Dilan ve Engin Polat hakkındaki kararların yalnızca mal varlıklarıyla sınırlı kalmadığı, yurt dışı çıkışlarını da içerdiği öne sürüldü. Buna göre çiftin yurt dışına çıkması da yasaklandı. Kararların Cumhuriyet’in iddiasına dayandığının, henüz herhangi bir resmî açıklama gelmediğinin tekrar altını çizelim.