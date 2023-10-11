MASAK, gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat için düğmeye bastı. İkili için bir rapor hazırlayan yetkililer, dikkat çeken bilgiler açıkladılar. Bu rapor, işin iç yüzünde ilginç detaylar yattığını gözler önüne seriyor.

Son birkaç haftadır Türkiye'nin bir numaralı gündemi hâline gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat meselesinde yeni bir sayfa açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ikiliyi yakın takibe aldı. Dilan Polat ve eşiyle ilgili hazırlanan bir rapor, arka planda ilginç ilişkiler olduğunu gözler önüne seriyor.

Sabah'ın paylaştığı habere göre MASAK tarafından hazırlanan raporda, Dilan Polat ile Engin Polat'ın sahip veya ortak olduğu toplamda 16 şirket var. Bu şirketler, güzellik, kozmetik, sanayi, estetik, sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat ve mücevherat gibi sektörlerde hizmet veriyorlar. Polat'ın sık sık gündeme gelen güzellik merkezinin ise 46 şehirde aktif olarak iş yaptığının bahsedildiği raporda, ikilinin gelirlerinin çok ciddi bir bölümünün internet üzerinden elde edildiği ifade ediliyor.

"Mal aldıkları şirketlerle bağlantıları var. 200 milyon liralık şüpheli işlem yapılmış."

MASAK'ın hazırladığı rapora göre Polat ailesinin şirketleri, mal alımı yaparken yine kendileriyle bağlantılı olan tedarikçileri tercih ediyorlardı. MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçekten iş yapan firmalar olmadığını tespit etti. Üstelik söz konusu tedarikçiler hakkında sahte belge düzenleme kayıtları da mevcuttu. MASAK'ın raporunda, tedarikçiler ile şirketler arasında 200 milyon TL'lik şüpheli işlem bulunduğu belirtilirken, yetkililere göre suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu işlenmiş olabilir.

"Aile üyeleri de işin içinde"

MASAK'ın hazırladığı rapora göre Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi, diğer aile üyeleriyle de yakın ilişkiler içerisindelerdi. Bu bağlamda; Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, kardeşi Alper Kürşat Polat ve yengesi Nilgül Yılmaz'ın da isimleri MASAK raporunda yer alıyor. Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu da yine yakın takibe alınan isimler arasında.

"250 milyon liralık nakit işlem gerçekleştirdiler"

MASAK'ın tespitlerine göre Polat ailesine ait şirketlerde toplanan paranın 250 milyon lira gibi ciddi bir bölümü, nakit olarak döndürüldü. Polat ailesinin akrabaları ve istihdam ettikleri kişiler üzerinden dönen bu para, Dilan ve Engin Polat'ın bireysel banka hesaplarına aktarıldı. MASAK, bu paralarla Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv isimli şirket üzerinden lüks taşıt ve gayrimenkul alındığı sonucuna ulaştı.

"Bankacılık işlemleri askıya alınsın"

MASAK, Dilan ve Engin Polat ikilisine ait mal varlığının dondurulmasına ilişkin bir tavsiyede bulunmadı. Kurum, buradaki kararın savcılık tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Dilan ve Engin Polat ile birlikte Sezgin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv'in bankacılık işlemlerinin askıya alınmasının doğru olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Polat ailesi sessiz

MASAK'ın raporuyla ilgili açıklama olup olmadığını kontrol etmek için Dilan ve Engin Polat'ın sosyal medya hesaplarını inceledik. Ancak ikilinin şimdilik konuyla ilgili açıklama yapmadıklarını görüyoruz.

Olaylar bu noktaya nasıl geldi?

Polat ailesi ile ilgili "kara para" iddiasında bahsi geçen yöntemle ilgili detaylı bilgi için: