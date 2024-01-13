Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla birlikte kapanan çok sayıda sosyal medya hesabı geri açıldı.

Türkiye'nin sosyal medya gündemini aylarca meşgul eden Dilan Polat, eşi Engin Polat’la birlikte son birkaç yıldır yaptıkları işlerde hem vergi kaçırma hem de kara para aklamayla suçlanmış, tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Tutuklanmaların ardından Dilan Polat’ın sosyal medya hesaplarına da engel getirilmiş ve hesaplar kapatılmıştı.

Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın tutuklanmasından bu yana, yani aylardır kapalı olan Instagram hesapları tekrar açıldı. Söz konusu gelişmeyi ise Engin Polat’ın annesi Şükran Polat, kendi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şükran Polat’ın hikâyesi:

Dilan Polat’ın özellikle de TikTok’ta popüler olan fakat daha sonra müzik platformlarından kaldırılan Enerci şarkısını arka plana koyarak hesabın ekran görüntüsünü paylaşan Şükran Polat, hikâyesine başka bir şey eklememiş. Bunun haricinde Dilan Polat’ın resmî hesabında da yeni bir paylaşım yok. En güncel paylaşım 29 Ekim 2023’te yapılmış ve o da yaşanan olayların ardından kendi açıklamasını içeriyor.

Dilan Polat, sadece olayın fitilini ateşlemiş oldu. Bunun ardından 600’e yakın fenomen hakkında inceleme başlatılmıştı.

Polat çiftinin tutuklanmasının ardından benzer paylaşımlar yapan çok sayıda çiftin paylaşımları kaldırdığı ve asılsız iddialar ortaya attığı görülmüştü. Hatta lüks hayatlarını paylaşan kişilerin bir anda, duygusal müzikler eşliğinde yer sofralarına çöküşüne de şahit olmuştuk. Burada problem elbette yer sofrasında değil, göze sokulan yaşam şeklinin ani değişiminde.

Buradan sonraki gelişmeleri de size aktarıyor olacağız.

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