Google, şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en güçlü yapay zekâ modeli olarak nitelendirdiği Gemini 4 Argon'u duyurdu.

Google, yapay zekâ alanında en önde gelen firmalardan biriydi. Şimdi ise şirketten rekabeti iyice kızdıracak yepyeni bir hamle geldi. ABD’li teknoloji devi, Gemini 4 Argon isimli yeni yapay zekâ modelini resmen duyurdu.

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Çeşitli araştırma, yazma ve kodlama görevlerinin üstesinden gelmek üzere tasarlanan bu yeni model, özellikle siber güvenlik alanındaki yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Firmanın bugüne kadarki en güçlü yapay zekâ modeli olarak nitelendirildiğini belirtelim.

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Gemini 4 Argon neler sunuyor?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Argon, savunma odaklı siber çalışmalar için özel olarak eğitildi. Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yazılım açıklarını otonom bir şekilde bulabilmesi, doğrulayabilmesi ve bunları yamayabilmesi olarak gösteriliyor. Ancak bu güçlü araç, şimdilik herkesin erişimine açık değil. Google, Argon modelini yalnızca şirketin güvenlik girişimi olan Fairwind Programı kapsamındaki seçkin bir siber ortak grubuna sunuyor.

Siber güvenliğin yanı sıra kodlama ve mühendislik alanlarında da oldukça iddialı olan Argon, Google’ın kendi çalışanları tarafından günlük işlerde aktif olarak kullanılıyor. Şirket personeli; hata ayıklama gibi süreçlerde bu modeli tercih ediyor. Bununla birlikte model, uzun videoların veya grafiklerin içeriğini analiz etme gibi gelişmiş görsel işleme yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

Google, performans sonuçları da paylaştı. Argon’un OpenAI’ın GPT-6 Astra ve Anthropic’in Fable ile Opus modellerini farklı kategorilerdeki testlerde açık ara geride bıraktığını ve şirketin yapay zekâ model endeksinde zirveye yerleştiğini ifade etti.