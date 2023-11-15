Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan - Engin Polat çiftinin merkezinde yer aldığı soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenlerinin de inceleneceği iddia ediliyor.

Ülkemizin gündeminde bir süredir Dilan ve Engin Polat çifti ile bu çifte yönelik "kara para aklama" soruşturması yer tutuyor. Artık yarı polisiye, yarı magazin hâline gelen süreç boyunca her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bu bilgilerin kimisi kişilerin özel hayatına dair, kimisi de soruşturmaya konu olan para akışlarına... Ünlü çifte yönelik soruşturmanın ardından gözler, sosyal medyadaki diğer fenomen isimlere döndü.

Odatv'nin haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerinin lüks yaşamlarını ve paylaşımlarını denetlemek için harekete geçiyor. Yapılacak incelemelerde yaklaşık 600 kişilik bir sosyal medya fenomeni listesi çıkarıldı. Bu kişilere yönelik incelemede yasalara aykırı bir durum tespit edilmesi halinde ilgili kurum ve birimlerle iletişime geçilecek.

600'e yakın fenomen incelenecek

Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından, özellikle lüks ve zenginlik temalı paylaşımlar yapan pek çok fenomen ya paylaşımlarını kaldırma yoluna gitmiş, ya da kullandıkları altınların, paraların içerik üretme amaçlı sahte ekipmanlar olduğunu açıklamıştı. Pek çok fenomenin de soruşturma süreci başladığından bu yana çok daha gösterişsiz ve sıradan paylaşımlar yaptığı görülmüştü.

Fenomenler dışında sosyal medyada satış yapanlar da denetlenecek. Ticaret Bakanlığı, telefonla ya da çevrim içi ortamda satışı gerçekleştirilen ürünlerin denetimini sağlayacak olan eTicarette Ürün Güvenliği Projesi'ni açıkladı. Bu projeye göre e-ticarete konu olan ürünler, satıcı isteğiyle ya da şikâyet üzerine denetlenecek. Gerektiğinde ürünler gizli alışveriş yöntemi ile tedarik edilecek.