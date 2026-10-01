Volvo’nun liftback tasarımıyla dikkat çeken tamamen elektrikli yeni modeli ES90, Türkiye'de satışa sunuldu.

Dünyanın en çok sevilen otomobil markalarından biri konumundaki Volvo, elektrikli araçlar konusunda da oldukça iddialı bir firmaydı. Şirket, geçen yılın mart ayında da tamamen elektrikli sedan ve liftback karışımı otomobili **ES90’**ı tanıtmıştı.

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Şimdi ise bu otomobil ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Volvo ES90 modeli, resmen Türkiye pazarında yerini aldı. Peki fiyatı ne kadar? Otomobilin nasıl özellikleri var? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

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Volvo ES90 Türkiye fiyatı

Elektrikli sedan ve liftback hatlarını bir araya getiren şık tasarımıyla dikkat çeken model, ülkemizde Twin Motor Performance versiyonu ve üst seviye Ultra donanım paketiyle satışa sunuldu. Aracın açıklanan Türkiye başlangıç fiyatı ise 7.027.440 TL.

Tasarım boyutlarına bakıldığında tam 5.000 mm uzunluğunda olan model, 1.942 mm genişliğe, 1.546 mm yüksekliğe ve 3.102 mm aks mesafesine sahip. Gücünü markanın elektrikli araç mimarisi olan SPA2 platformundan alan araç, kullanıcılarına 446 litrelik bir arka bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bu alan 1.427 litreye kadar genişlerken, ön kaputun altında şarj kabloları ve küçük eşyalar için 27 litrelik ek bir depolama alanı daha yer alıyor.

Performans tarafında sınırları zorlayan Volvo ES90 Twin Motor Performance, bünyesindeki çift motorlu kurulum sayesinde 500 kW (680 hp) güç ve 870 Nm tork üretiyor. 2.610 kg boş ağırlığa sahip olan bu devasa model, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4 saniyede tamamlayabiliyor. Otomobilin maksimum hızı ise tüm modern Volvo modellerinde uygulanan güvenlik politikası gereği 180 km/s ile sınırlandırılmış.

Aracın tabanında yer alan 102 kWsa kullanılabilir kapasiteli dev batarya paketi, WLTP standartlarında 696 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Aracın en önemli teknik avantajlarından biri de 800V elektrik mimarisine sahip olması. Aracın en önemli teknik avantajlarından biri de 800V elektrik mimarisine sahip olması.