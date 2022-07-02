Dinozorların Buzul Çağında da Yaşadığı Ortaya Çıktı

Yeni yapılan bir araştırma ile birlikte ‘dinozorların 66 milyon yıl önce meteor yüzünden türlerinin yok olması’ teorisinde geçen 66 milyon yıl önceden de uzun bir süre önce dinozorların var olduğunu, neredeyse soylarının tükendiğini ve hatta buzul koşullarında hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

Birçoğumuz dinozorların bundan 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan ve sonrasında bir buzul çağına sebep olan meteordan dolayı soylarının tükendiği teorisini biliyoruz. Dinozorların yok olması üzerine araştırma yapan bir ekibin çalışmasına göre dinozorlar aslında bundan çok uzun zaman önce yaşıyorlarmış.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre dinozorlar, yaklaşık 65 milyon yıl önce yaşanan buzul çağından bir önceki buzul çağında da varlarmış ve o zamanlar soyları neredeyse tükenme noktasına gelmiş.

Dinozorlar, bundan 202 milyon yıl önce de yaşıyorlarmış

(Jurassic’ten önceki buzul çağında hayatta kaldığına inanılan, tüy çıkararak soğuklara adapte olmuş bir dinozor tasviri.)

Bilim insanları, dinozorların 66 milyon yıl önce yok olduğu teorisinden daha önce gerçekleşen çok daha gizemli ve daha az tartışılan bir yok oluş keşfettiler: 202 milyon yıl önce gerçekleşen buzul çağı. O zamana kadar gezegeni yöneten büyük sürüngenleri yok eden ve görünüşe göre dinozorların devralmasının yolunu açan yok oluş gerçekleşmiş.

Peki bu Triassic-Jurassic Extinction ismi verilen yok oluşa ne sebep oldu ve diğer canlılar yok olduğunda dinozorlar neden hayatta kaldı?

İlk yok oluştan önceki Triyas Dönemi'nde dünyanın genellikle sıcak ve buharlı olduğu biliniyor. Dinozorlar çağını başlatan sonraki Jurassic döneminde de benzer koşullar vardı. Bununla birlikte yeni araştırma, sıcağı seven dinozorlar fikrini tersine çeviriyor.

(Buzul çağında hayatta kaldığı düşünülen dinozorlara ait ayak izlerinin bulunduğu Çin’deki Junggar Basin tepeleri.)

Yeni yapılan araştırma, Triassic döneminde büyük ölçüde kutup bölgelerine sürülen küçük bir grup olan Triassic dinozor türlerinin orada düzenli olarak donma koşullarına dayandığına dair ilk fiziksel kanıtı ortaya koyuyor.

Araştırmada elde edilen göstergeler, yalnızca buz tarafından korunmuş olabilecek tuhaf kaya parçalarıyla birlikte dinozor ayak izlerine dayanıyor. Araştırmanın yazarları, neslinin tükenmesi sırasında, kutuplarda zaten meydana gelen soğuk enlemlerin daha düşük enlemlere yayılarak soğukkanlı sürüngenleri öldürdüğünü belirtiyorlar.

Adapte olmuş dinozorlar evrimsel olarak bu şartlara ayak uydurdu, kurtuldu ve üredi. Gerisi bildiğimiz Jurassic dönemine kadar sürüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.