DiRT 5'in PS4, Xbox One ve PC İçin Çıkış Tarihi Duyuruldu

Codemasters, popüler ralli serisi Dirt'ün yeni oyunu Dirt 5'in PC ve konsollara geleceği tarihi açıkladı. DiRT 5, oyunculara etkinliklerle dolu kapsamlı bir kariyer modu ve daha rekabetçi bir oyun deneyimi vadediyor.

Codemasters'ın popüler off-road yarış serisi, DiRT 5 ile geri dönüyor. Geliştirici, yayınladığı yeni bir videoda DiRT 5'in kariyer moduna daha yakından bakış sunarak oyuncuların toplam 130 etkinliği kapsayan 5 bölümü deneyimleyeceğini ortaya koydu.

DiRT 5'in kariyer modu, dokuz yarış türünü ve Throwdown zorluklarını kapsayacak ve küresel bir yarış etkinliği olan DiRT Series'e odaklanacak. Oyunun kariyer modu, Troy Baker ve Nolan North dahil olmak üzere yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip. Ayrıca YouTube kanalı Donut Media'dan James Pumphrey ve Nolan Skyes da oyun içi podcast'lerle kadroya dahil olacak.

DiRT, kapsamlı ve rekabetçi bir kariyer moduyla gelecek

Oyunun kariyer modu, beş bölüme ayrıldı ve oyuncuların oynamak istedikleri etkinlikleri seçmelerine izin veren birden fazla yol sunacak. Oyuncular ne kadar başarılı olurlarsa, Ana Etkinliğin kilidini açmak için o kadar çok Stamp kazanacaklar. Ayrıca Kariyer Modu boyunca tek seferlik Throwdown zorlukları olacak ve oyuncular, zorlukların kilidini açtıktan sonra dünya çapındaki bir rakibe karşı 1'e 1, kıyasıya bir mücadeleyle karşı karşıya kalacaklar.

Dünya turu, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları ABD'den Çin'e ve ötesine taşıyor. Gerçek yetenekleri keşfetmeyi bekleyen markaların yanı sıra performans ve itibar derecesine göre birçok oyun içi ödül var. DIRT 5'in Kariyer Modu ayrıca dört oyuncuya kadar yerel kooperatif oyuna da izin veriyor. Bu seçenekte, oyuncular yapay zeka tarafından kontrol edilen araçların yerini alıyor.

DiRT 5, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için 9 Ekim'de çıkış yapacak. Oyunun kariyer modu için yayınlanan ve oyuncu kadrosunun eşlik ettiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

DiRT 5 kariyer modu videosu