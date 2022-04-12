Discord’a GIF Nasıl Eklenir, Profil Resmi Nasıl GIF Yapılır?

Sohbetlerimizin vazgeçilmez hareketli resimleri olan GIF’leri, popüler mesajlaşma uygulaması Discord’da da paylaşabilir ve hatta profil resmi olarak bir GIF kullanabilirsiniz. Gelin Discord’a GIF nasıl eklenir, nasıl paylaşılır ve Discord profil resmi nasıl GIF yapılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte artık online iletişim sırasında yalnızca metin kullanmak hiçbirimize yetmemeye başladı. Tam bu noktada devreye GIF adı verilen hareketli resimler girdi. GIF görselleri, birkaç saniye süren bir film etkisi yaratır ve mesaja vereceğiniz en güzel tepkilerden biridir. Discord üzerinden de GIF paylaşmanız ve hatta profil resmi yapmanız mümkün.

Geniş toplulukların bir arada olmasını ve iletişim kurmasını sağlayan Discord, son yılların en popüler platformlarından bir tanesi. İlk kez kullanacak olan kişiler için biraz karmaşık görünebilir ve GIF paylaşmak gibi basit bir işlem bile bazen kafa karıştırıcı olabilir. Discord’da GIF paylaşmak ve hatta profil resmi yapmak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. Gelin Discord’a GIF nasıl eklenir, nasıl paylaşılır ve Discord profil resmi nasıl GIF yapılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Bilmeyenler için; Discord nedir, ne işe yarar?

Discord Inc. tarafından geliştirilmiş olan Discord, ilk kez 2015 yılında yayınlandı. Temel olarak geniş topluluklar için bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Discord, dünya çapında yüz milyonlarca aktif kullanıcı sayısına sahip. Platform; Windows, macOS, Linux, iOS, Android işletim sistemine sahip bilgisayarlar ve mobil cihazlarla beraber internet tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

Discord, iletişimi kanallar üzerinden gerçekleştirdiğiniz bir platformdur. Bir Discord sunucusuna katıldıktan sonra karşınıza onlarca farklı kanal çıkabilir. Sunucu yöneticisi tarafından verilen yetkiye göre bu kanallara aktif olarak ya da pasif okuyucu olarak katılabilirsiniz. Discord, özellikle oyuncular arasında yaygın olarak kullanılan bir anlık mesajlaşma platformudur.

Bilmeyenler için; GIF nedir, ne işe yarar?

Graphics Interchange Format, Türkçesi ile Grafik Değiştirme Biçimi, kısaca GIF; en temel anlamıyla bir sayısal resim saklama biçimidir. Video ve resim arasında bir format olarak da tanımlamak mümkün. Birkaç saniyelik hareketli ve tekrar eden bir görüntü sunan GIF için son derece kısa bir video da diyebiliriz.

GIF, uzun zamandır kullanılan bir görüntü formatı. Ancak parlama noktası elbette mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlanması ile birlikte yaşandı. Filmlerden ya da popüler videolardan kısa görüntülerin paylaşıldığı GIF’ler, pek çok olaya en etkili tepki verme yöntemi olarak kullanılıyor.

Discord’da GIF paylaşma: Discord’a nasıl GIF eklenir?

Yöntem #1: Sürükle - bırak yöntemi ile Discord’da GIF paylaşma

Sürükle - bırak yöntemi ile Discord’da GIF paylaşma Yöntem #2: Dosya seçme yöntemi ile Discord’da GIF paylaşma

Dosya seçme yöntemi ile Discord’da GIF paylaşma Yöntem #3: Discord arşivinden GIF paylaşma

Yöntem #1: Sürükle - bırak yöntemi ile Discord’da GIF paylaşma - ekleme:

Adım #1: Discord uygulamasını açın.

Discord uygulamasını açın. Adım #2: Bir sunucu açın.

Bir sunucu açın. Adım #3: Paylaşım yapmak istediğiniz kanalı açın.

Paylaşım yapmak istediğiniz kanalı açın. Adım #4: Dosyalarınızı açın.

Dosyalarınızı açın. Adım #5: Paylaşmak istediğiniz GIF dosyasını seçin.

Paylaşmak istediğiniz GIF dosyasını seçin. Adım #6: GIF dosyasını tutun, sürükleyin ve Discord kanalına bırakın.

GIF dosyasını tutun, sürükleyin ve Discord kanalına bırakın. Adım #7: Paylaşımı onaylayın.

Sürükle - bırak yöntemi ile Discord’da GIF paylaşmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Dijital dünyanın vazgeçilmez paylaşım yöntemi olan sürükle - bırak, hologram kullanmaya başlasak bile hala kullanılır bir yöntem olacaktır. Elbette bu yöntem ile yalnızca Discord masaüstü uygulamalarında ya da masaüstü internet tarayıcınızda açtığınız Discord’da GIF paylaşabilirsiniz.

Yöntem #2: Dosya seçme yöntemi ile Discord’da GIF paylaşma - ekleme:

Adım #1: Discord uygulamasını açın.

Discord uygulamasını açın. Adım #2: Bir sunucu açın.

Bir sunucu açın. Adım #3: Paylaşım yapmak istediğiniz kanalı açın.

Paylaşım yapmak istediğiniz kanalı açın. Adım #4: Metin kutusunun sol tarafında bulunan artı butonuna tıklayın.

Metin kutusunun sol tarafında bulunan artı butonuna tıklayın. Adım #5: Bir Dosya Yükle seçeneğine tıklayın.

Bir Dosya Yükle seçeneğine tıklayın. Adım #6: Paylaşmak istediğiniz GIF dosyasını seçin.

Paylaşmak istediğiniz GIF dosyasını seçin. Adım #7: Dilerseniz GIF ile birlikte paylaşmak için bir mesaj yazın.

Dilerseniz GIF ile birlikte paylaşmak için bir mesaj yazın. Adım #8: Paylaşın.

Dosya seçme yöntemi ile Discord’da GIF paylaşmak yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu yöntemi kullanarak GIF başta olmak üzere pek çok desteklenen dosyayı Discord üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu yöntem ile mobil uygulamalarda, masaüstü uygulamalarda ve masaüstü internet tarayıcınızda açtığınız Discord’da GIF paylaşabilirsiniz. Elbette paylaşmak istediğiniz GIF dosyasını daha önce cihazınıza indirmiş olmanız gerekiyor.

Yöntem #3: Discord arşivinden GIF paylaşma - ekleme:

Adım #1: Discord uygulamasını açın.

Discord uygulamasını açın. Adım #2: Bir sunucu açın.

Bir sunucu açın. Adım #3: Paylaşım yapmak istediğiniz kanalı açın.

Paylaşım yapmak istediğiniz kanalı açın. Adım #4: Metin kutusunun sağ tarafında bulunan GIF butonuna tıklayın. Mobil uygulamada;

Metin kutusunun sağ tarafında bulunan GIF butonuna tıklayın. Adım #5: Metin kutusunun sağ tarafında bulunan gülen surat butonuna dokunun.

Metin kutusunun sağ tarafında bulunan gülen surat butonuna dokunun. Adım #6: GIF’ler sekmesini açın.

GIF’ler sekmesini açın. Adım #7: Paylaşmak istediğiniz GIF dosyasını seçin.

Paylaşmak istediğiniz GIF dosyasını seçin. Adım #8: Dilerseniz GIF ile birlikte paylaşmak için bir mesaj yazın.

Dilerseniz GIF ile birlikte paylaşmak için bir mesaj yazın. Adım #9: Paylaşın.

Discord arşivinden GIF paylaşmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu yöntem ile mobil uygulamalarda, masaüstü uygulamalarda ve masaüstü internet tarayıcınızda açtığınız Discord’da GIF paylaşabilirsiniz. Discord’da GIF paylaşmak için en sık kullanılan yöntem budur çünkü bu yöntemi uygularken cihazınıza herhangi bir dosya indirmenize gerek kalmıyor.

Discord’da profil resmi nasıl GIF yapılır?

Adım #1: Buradan Discord Nitro sayfasını açın.

Buradan Discord Nitro sayfasını açın. Adım #2: Abonelik türünü seçin.

Abonelik türünü seçin. Adım #3: Discord Nitro hizmetini satın alın.

Discord Nitro hizmetini satın alın. Adım #4: Kullanıcı ayarlarını açın.

Kullanıcı ayarlarını açın. Adım #5: Profilinizi düzenleyin.

Profilinizi düzenleyin. Adım #6: Yeni profil resmi seçme ekranını açın.

Yeni profil resmi seçme ekranını açın. Adım #7: Profil resmi yapmak istediğiniz GIF dosyasını seçin.

Discord profil resmi olarak bir GIF kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Evet, Discord profil resmi olarak bir GIF kullanmak için ücretli olarak sunulan Discord Nitro abonesi olmalısınız. Better Discord gibi bazı resmi olmayan uygulamalar üzerinden de Discord profil resmi olarak bir GIF kullanabilirsiniz ancak bu tür uygulamalar güvenli olmadığı için bu yöntem pek önerilmiyor.

GIF bulma, GIF oluşturma nasıl yapılır?

İnternet dünyası GIF’lerle dolu. Şöyle bir Twitter ana sayfanızda gezseniz bile daha önce hiç karşılaşmadığınız onlarca farklı GIF görebilirsiniz. Discord ve benzeri pek çok platform kendi GIF arşivini sunuyor. Google Görseller bile basit bir arama sonucunda karşınıza sayısız GIF çıkaracaktır. Yani GIF bulmak, bugünlerde en kolay şeylerden bir tanesi.

GIF oluşturma işlemi ise daha önce yapmamış kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Sonuçta hazır GIF’ler kullanmak yerine kendi ellerinizle hazırlamış olduğunuz bir görsel, duygularınızı çok daha iyi bir biçimde yansıtacaktır. Buradaki yazımızda uygulayabileceğiniz pek çok GIF oluşturma yönteminden bahsetmiştik. Yöntemlerden bir tanesi mutlaka işinize yarayacaktır.

Topluluklar için en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan Discord’a GIF nasıl eklenir, nasıl paylaşılır, nasıl profil resmi yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. GIF’ler ve mesajlaşma sırasında GIF kullanımı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.