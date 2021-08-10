Discord, Nitro isimli ücretli abonelik paketiyle ilgili yeni bir kampanya başlattı. Kullanıcılara, bu kampanya kapsamında 3 aylık YouTube Premium aboneliği ücretsiz olarak hediye edilecek. Ancak kampanya, kur farkı nedeniyle Türkiye'de pek de tutmayacak gibi.

Özellikle de oyuncuların iletişim kurmak için kullandıkları popüler uygulamalardan bir tanesi olan Discord, bir süre önce Nitro isimli ücretli bir abonelik hizmetini kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Bu hizmet, diğer kullanıcılardan ayrılınmasını sağlayan emojiler, sunucu desteği ve profile özel rozetlerin kullanılmasını sağlıyordu. Ancak yerel fiyat politikası uygulamayan Discord yönetimi, bu özelliğin kullanılabilmesi için kullanıcılardan aylık 9,99 dolar ödeme istiyordu.

Discord Nitro'yu kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilemeyiz ancak platform şimdi, yeni bir sözüm ona kampanya başlattığını duyurdu. Discord yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre aylık 9,99 dolar ödeme yapmayı kabul eden kullanıcılar, YouTube Premium aboneliğine 3 aylığına ücretsiz olarak sahip olacaklar. Evet, YouTube Premium'a doğrudan abone olmak, Discord Nitro'nun kampanyasından faydalanmaktan daha ucuz. En azından Türkiye için durum böyle...

Kampanya, mevcut YouTube Premium aboneleri için geçerli değil

Discord'un yaptığı açıklamalara göre kampanyaya dahil olmak isteyen kullanıcıların, daha önce YouTube Premium hesabı açmamış olmaları gerekiyor. Şirket yalnızca, yeni kullanıcılara YouTube Premium aboneliği verileceğini ifade ediyor. Kampanyaya katılacak kullanıcılar, bu üç aylık ücretsiz kullanım hakkı sonrasında YouTube Premium aboneliklerini aylık ödemeler yaparak yenileyebilecekler. Bu arada, geçtiğimiz dönemlerde Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği Discord Nitro aboneleri de bu kampanyadan faydalanabiliyorlar.

Discord'un Nitro aboneliği için başlattığı YouTube Premium kampanyasından faydalanmak isteyen kullanıcıların, hesap ayarları altında bulunan "Hediye Envanteri" bölümüne girmeleri gerekiyor. Bu bölümdeki kodu YouTube'a giren kullanıcı, üç aylık ücretsiz YouTube Premium özelliğini kullanmaya başlayabilecek. Kullanıcıların 30 Ekim'e kadar kod talebinde bulunmaları gerekiyor.