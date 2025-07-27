Samsung her yeni katlanabilir modelinde yeni One UI sürümünü sunuyor olsa da yepyeni özellikleri artık “X.5” sürümlerine saklayacak.

Google bu yıl bir değişiklik yaptı ve Android 16’yı beklenenden daha erken olarak Haziran ayında yayımladı. Normalde bu güncellemeler genelde Ağustos-Ekim aylarında gelirdi ve Google'ın bu hamlesi, Samsung’un da planlarını değiştirmesine neden oldu.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, Android 16 tabanlı One UI 8 ile piyasaya çıktı fakat beklendiği derecede büyük yenilikler bu modellerde yer almadı. Yeni gelişmelere göre Samsung, yeni One UI sürümlerindeki yeni özelliklerin çoğunu 2025’in başında çıkacak Galaxy S26 serisine saklıyor.

Yenilikler Galaxy S serisi ve “One UI X.5” sürümleriyle gelecek

Bu yıldan itibaren Galaxy S serisi artık One UI’nin “X.5” sürümleriyle piyasaya sürülecek. Bu güncellemeler, katlanabilir modellerdeki sürümlerden daha kapsamlı olacak. Yapay zekâ destekli özellikler, yeni tasarımlar ve daha gelişmiş yazılımlar bu güncellemelerde yer alacak.

Bu da esasında yeni One UI sürümlerinin katlanabilir modellerle geliyor olmasının daima yepyeni şeyler sunacağı anlamına gelmediğine işaret ediyor. Yani One UI 8.5 güncellemesi ile gelecek olan Galaxy S26, şirketin şu anda üzerinde çalıştığı yeni özellikleri ilk getiren sürüm olacak.

Samsung bu yeni güncelleme dağıtım planıyla “büyük silahlarını” amiral gemisi Galaxy S serisi için saklamış olacak. Bu sebeple yeni katlanabilir modelleri çıktığı gibi alsanız bile en yeni özellikler için Galaxy S serisinin piyasaya sürülmesini beklemeniz gerekecek.