14 Haziran'da Türkiye'de erişime açılacak olan Disney Plus, son derece avantajlı bir fiyata yıllık abonelik alınmasını sağlayan ön kayıt kampanyası başlattı. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin yapması gerekense oldukça basit.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye geleceği tarihi ve abonelik fiyatlarını resmen açıklayan Disney Plus, bugün platforma üye olmak isteyenler için avantajlı ön kayıt paketini duyurdu. 14 Haziran’da ülkemizde hizmet vermeye başlayacak olan platform, bu tarihten önce e-posta adresi ile kayıt oluşturanlar için uygun fiyata yıllık abonelik fırsatı sunacak.

Disney Plus’ın internet sitesinde ‘Tanışma Paketi’ olarak listelenen paketle birlikte, 8 aylık ücret ödenerek bir yıllık abonelik elde edilebilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin yapması gereken tek şeyse Disney Plus’a 14 Haziran’dan önce kayıt olmak olacak.

Disney Plus Tanışma Paketi kampanyasına nasıl başvurulur?

Bu bağlantıya tıklayarak Disney Plus’ın internet sitesine ulaşın.

tıklayarak Disney Plus’ın internet sitesine ulaşın. ‘ Şimdi Kaydol ’ seçeneğine tıklayın.

’ seçeneğine tıklayın. E-posta adresinizi girin ve ‘Beni Kaydet’ seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Disney Plus, 14 Haziran’da kaydolduğunuz e-posta adresinize kampanya teklifi gönderecek. 26 Haziran’a kadar size gönderilen bağlantıya tıklayarak bir yıllık aboneliği 279,90 TL karşılığında satın alabileceksiniz. Kampanyadan faydalandığınız takdirde 1 yıllık abonelik süresince elde edeceğiniz indirim şu şekilde olacak: