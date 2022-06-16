Disney+ Üyelik Ücretleri Ne Kadar? İşte 2022 Fiyatları

Marvel, Star Wars, Nat Geo ve daha pek çok markanın tüm film ve dizilerine ulaşabileceğiniz Disney+, Türkiye'de yayına başladı. Peki Disney+ Türkiye fiyatı kaç TL, aylık ve yıllık abonelik avantajları neler, açıklıyoruz.

Bugüne kadar Marvel Sinematik Evreni ve Star Wars evreni ile adını beyaz perdede bol bol duyduğumuz Disney, Netflix ve Blu TV gibi dijital içerik platformu Disney+ ile Türkiye'de yayına başladı. Sinemalara gelen tüm Disney filmleri haricinde, başka hiçbir platformda yayınlanmacak orijinal Marvel ve Star Wars dizileri de Disney+'ta yer alacak. Peki Disney+ fiyatı ne kadar?

Disney+'in Türkiye'de aylık ve yıllık olmak iki farklı abonelik sistemi bulunuyor ve bu sebeple iki farklı fiyatı var. Ayrıca fiyatlar, Netflix'teki gibi aldığınız görüntü kalitesine göre değişmiyor. Yıllık abonelik fiyatı, aylık aboneliğe kıyasla daha avantajlı olduğu için 2 ay bedavaya gelmiş oluyor.

Disney Plus üyelik ücretleri:

Aylık üyelik: 34,99 TL

34,99 TL Yıllık üyelik: 349 TL

Disney+ üyelik ücretleri ilk etapta kulağa biraz yüksek gelebilir ancak diğer platformların fiyatları göz önüne alındığında aslında oldukça uygun. Ayrıca 10 ay fiyatına yıllık abonelik imkanı sunulduğu için yıllık aboneliklerde 2 ay bedavaya gelmiş oluyor. Yani 70 TL daha ucuza üye olma fırsatı sunuluyor.

Disney+'a nasıl üye olunur?

Adım #1: Buradan Disney+ üyelik sayfasına gidin, ŞİMDİ ÜYE OL ya da, YILLIK ÜYELİKLE İNDİRİM KAZAN butonuna tıklayın (2 ay bedavaya geliyor)

Buradan Disney+ üyelik sayfasına gidin, Adım #2: E-posta adresinizi girin,

E-posta adresinizi girin, Adım #3: Üyelik sözleşmesini kabul edin,

Üyelik sözleşmesini kabul edin, Adım #4: Parola oluşturun,

Parola oluşturun, Adım #5: Ödeme bilgilerinizi girin,

Ödeme bilgilerinizi girin, Tebrikler Disney+ üyesi oldunuz!

Üyelik işlemleri için Disney Plus mobil uygulaması yerine web tarayıcısından girmenizi tavsiye ederiz. Disney+'a üye olduktan sonra bilgilerinizle giriş yapabilir ve daha başka hiç bir platformda olmayan dizilerin, sinema salonlarında gişe rekorları kıran filmlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Disney Plus üyeliği nasıl silinir?

Adım #1: Disney+'a giriş yapın, sağ üstteki yuvarlak profil resmine tıklayın,

Disney+'a giriş yapın, sağ üstteki yuvarlak profil resmine tıklayın, Adım #2: Hesap seçeneğine tıklayın,

Hesap seçeneğine tıklayın, Adım #3: Üyelik başlığı altından Disney+ (Aylık) veya Disney+ (Yıllık) seçeneğine tıklayın,

Üyelik başlığı altından Disney+ (Aylık) veya Disney+ (Yıllık) seçeneğine tıklayın, Adım #4: En alttaki Üyeliği Sil butonuna tıklayın,

En alttaki Üyeliği Sil butonuna tıklayın, Adım #5: İptal sebebinizi belirtin,

İptal sebebinizi belirtin, Adım #6: Açılan sayfada Hayır Teşekkürler butonuna tıklayın.

Eğer Disney+ üyeliğinizi 14 Haziran 2022 tarihi öncesinde düzenlenen kampanya ile yıllık 279 TL ödemeyle gerçekleştirdiyseniz, üyelik iptalinizin 1 yıl sonrasında gerçekleşeceğine dair bir uyarı ile karşılaşacaksınız.

Disney+ hakkındaki diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz: