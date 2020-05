Bir bilim kurgu efsanesi olan Star Wars, Türkçe ismiyle Yıldız Savaşları filmlerinin biraz karmaşık bir sıralaması var. Sizin için Star Wars serisi hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladık ve serinin filmleri ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık.

Star Wars, Türkçe ismiyle Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi vizyona girdiği andan beri kült bilim kurgu filmleri arasında kabul ediliyor. İlk kez 1977 yılında vizyona giren Star Wars efsanesinin karışık bir sıralaması var çünkü aslında ilk film, serinin dördüncü filmi. Peki, Yıldız Savaşları serisi hangi sırayla izlenmeli?

1977 yılı ve sonrasında üç film, 1999 ve 2000’li yıllarda vizyona giren üç film ile bir altılama olarak seyirciyle buluşan Star Wars serisi yıllara göre bir sıralamayla izlenmiyor. Daha sonra üç filmi daha vizyona giren Yıldız Savaşları serisine bir de Anthology ismi verilen yan hikayeler eklenince iyice karmaşık bir hale geliyor. Sizin için Star Wars filmleri hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladık. İçerik boyunca pek çok spoiler ile karşılaşacaksınız.

Star Wars / Yıldız Savaşları hangi sırayla izlenir?

Episode IV: A New Hope (1977)

Rogue One (2016)

Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

Episode I: The Phantom Menace (1999)

Episode II: Attack of the Clones (2002)

Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Episode VI: Return of the Jedi (1983)

The Mandalorian (2019)

Episode VII: The Force Awakens (2015)

Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

A New Hope (Yeni Bir Umut) - 1977

Seyirciyle ilk buluşan Star Wars filmi olan A New Hope serinin dördüncü filmi fakat her şeyin başladığı film olduğu için ilk sırada izlenmesi gerekiyor. Filmde; Luke ile Obi-Wan Kenobi tanışıyor, Prenses Leia kurtarılıyor, Güç ve Darth Vader hakkında ilk bilgileri öğreniyoruz.

Rogue One - 2016

Anthology olarak isimlendirilen yan hikayelerden biri olan Rogue One, A New Hope filminden yıllar sonra vizyona girmiş olsa da anlattığı hikaye ilk film öncesi dönemde geçiyor. Death Star kim tarafından yaratıldı, yapılmaması yolunda kimler can verdi gibi soruların yanıtlarını bu filmde bulacaksınız.

The Empire Strikes Back (İmparator) - 1980

Yıldız Savaşları serisinin The Empire Strikes Back filmi bugüne kadar yapılmış en başarılı devam filmi olarak kabul ediliyor. Bu filmde Luke ile Yoda Jedi eğitimine başlıyor, Han Solo ile Prenses Leila Cloud City macerasına atılıyor ve Darth Vader bir kez daha sahneye çıkıyor.

The Phantom Menace (Gizli Tehlike) - 1999

Hayranlar tarafından en az sevilen filmlerden biridir The Phantom Menace. Filmde, Obi-Wan Kenobi’nin gençlik yıllarına dönüyoruz ve ustası Qui-Gon Jinn ile tanışıyoruz. Jar-Jar Binks’i de gördüğümüz filmde, Galaktik Senato’nu sıkıcı toplantılarını izleyecek ama ışın kılıcı düellosu sahnesine hayran kalacaksınız.

Attack of the Clones (Klonların Saldırısı) - 2002

Attack of the Clones, Darth Vader hayranları tarafın en sevilen Star Wars filmi çünkü seri boyunca uslanmaz bir kötü karakter olarak gördüğümüz Vader’in geçmişine tanık oluyoruz. Annesiyle dramatik ayrılışını ve nasıl karanlık tarafa yöneldiği gördüğümüz filmde, Cumhuriyet’in temellerini oluşturan klon ordusuyla karşılaşıyoruz.

Revenge of the Sith (Sith’in İntikamı) - 2005

Revenge of the Sith, Prequel üçlemesi olarak isimlendirilen Episode I, II ve III üçlemesinin son filmidir. Bu filmde genç Anakin’in nasıl karanlık tarafa geçerek hayatına Darth Vader olarak devam ettiğini görüyoruz. Cumhuriyet yıkılıyor ve Star Wars evreninin karanlık dönemi başlıyor.

Solo - 2018

Anthology olarak isimlendirilen yan hikayelerden biri olan Solo, Star Wars evreninin en havalı karakterlerinden olan Han Solo’nun gençlik maceralarını konu alıyor. Solo’nun gemisi Millenium Falcon ile nasıl buluştuğunu izlediğimiz keyifli bir soygun filmi.

Return of the Jedi (Jedi’ın Dönüşü) - 1983

Star Wars evreninin geçmişine hakim olduktan sonra daha keyifle izleyebilirsiniz Return of the Jedi filmini. Luke, babası olduğunu öğrendiğimiz Darth Vader’a ve İmparatorluk’a karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu sırada Han Solo ve Prenses Leia, yapımı tamamlanmak üzere olan ikinci Ölüm Yıldızı’nı yok etme planları kuruyorlar.

The Mandalorian - 2019

The Mandalorian, Disney Plus’ta yayınlanan bir Star Wars dizisi. Return of the Jedi filminde yaşanan olaylardan beş yıl sonrasını anlatan diziyi izlemek sizin kararınıza kalmış. İzlemeseniz de Yıldız Savaşları hikaye akışını anlamakta zorluk yaşamazsınız ama izlerseniz evrene daha hakim olursunuz.

The Force Awakens (Güç Uyanıyor) - 2015

Return of the Jedi filminden 30 yıl sonra yapılan ve herkesi heyecanlandıran, Disney yapımı ilk Star Wars filmi. Yeniden alevlenmeye başlayan Cumhuriyet ve İmparatorluk’un küllerinden doğan Birinci Düzen arasında başlayan çatışmaların gölgesinden Rey isimli genç bir kız Güç’ü keşfetmeye başlıyor.

The Last Jedi (Son Jedi) - 2017

Yeni keşfetmeye başladığı Güç hakkında eğitim almak isteyen Rey, zor da olsa Luke Skywalker’a ulaşıyor ama ona ulaşmaktan daha zor olan eğitim vermesi için ikna etmektir. Bu sırada Birinci Düzen tarafından iyice köşeye sıkıştırılan Cumhuriyet’in son güçlerinin tek umudu Rey ve Luke’tur.

The Rise of Skywalker (Skywalker’ın Yükselişi) - 2019

Büyük mücadeleler sonunda Skywalker efsanesi bu filme ulaşıyor. Güç’ü kontrol etmeye başlayan Rey artık hazırdır. Rey’in liderliğinde toplanan isyancılar, Birinci Düzen ile yüzleşiyorlar ve Star Wars evreninin en büyük savaşlarından birini başlatıyorlar.

Alternatif Star Wars izleme sıraları:

Yukarıdaki sıralama, hayranlar tarafından genel kabul görmüş Star Wars izleme sıralamasıdır. Eğer siz Yıldız Savaşları efsanesini farklı bir sıralamayla izlemek istiyorsanız aşağıdaki alternatif izleme sıralamalarından birini takip edebilirsiniz.

Gerçekleşen olaylara göre kronolojik sıralama:

Episode I: The Phantom Menace (1999)

Episode II: Attack of the Clones (2002)

Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Rogue One (2016)

Episode IV: A New Hope (1977)

Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

Episode VI: The Return of the Jedi (1983)

Episode VII: The Force Awakens (2015)

Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars filmlerini, gerçekleşen olaylara göre hazırlanmış kronolojik sıralamaya göre izleyebilirsiniz. Böylece Yıldız Savaşları evreninde yaşanan tüm olayları tek bir hikaye ya da bir diziymiş gibi seyretmiş olursunuz.

Vizyon tarihine göre kronolojik sıralama:

Episode IV: A New Hope (1977)

Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

Episode VI: The Return of the Jedi (1983)

Episode I: The Phantom Menace (1999)

Episode II: Attack of the Clones (2002)

Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Episode VII: The Force Awakens (2015)

Rogue One (2016)

Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Solo (2018)

Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars filmlerini, vizyon tarihine göre hazırlanmış kronolojik sıralamaya göre de izleyebilirsiniz. Böylece 70’lerden bugüne gelen Yıldız Savaşları macerasını o dönemde yaşıyormuş gibi hissedebilir ve bazı sürprizleri sona saklayabilirsiniz.

The Machete Order sıralaması:

Episode IV: A New Hope (1977)

Episode V: Empire Strikes Back (1980)

Episode II: Attack of the Clones (2002)

Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Episode VI: Return of the Jedi (1983)

The Machete Order olarak isimlendirilen bu sıralama içerisinde pek çok hayran tarafından sevilmeyen Star Wars Episode I: The Phantom Menace ve yan hikayeler bulunmuyor. Yıldız Savaşları izlemenin yeni yollarından biri olarak kabul edilen bu sıralama, seriyi defalarca kez izleyen hayranlara öneriliyor.

The Rinster Order sıralaması:

Episode IV: A New Hope (1977)

Episode V: Empire Strikes Back (1980)

Episode I: The Phantom Menace (1999)

Episode II: Attack of the Clones (2002)

Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Episode VI: Return of the Jedi (1983)

The Rinster Order olarak adlandırılan bu sıralamanın isim babası Ernest Rinster isimli bir Star Wars hayranı. Episode I: The Phantom Menace filmini de içine alan bu sıralama tıpkı The Machete Order gibi Yıldız Savaşları serisini defalarca izleyen seyircilere öneriliyor.

Gerçek hayranlar için tam efsane sıralaması:

Episode I: The Phantom Menace (1999)

Episode II: Attack of the Clones (2002)

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles (2013 - 2014)

Lego Star Wars: The Padawan Menace (2011)

The Clone Wars (2008 - 2014)

Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Solo (2018)

Star Wars Rebels (2014 - 2018)

Rogue One (2016)

Star Wars: Droids (1985 - 1986)

Episode IV: A New Hope (1977)

Star Wars: Holiday Special (1978)

Lego Star Wars: The Empire Strikes Out (2012)

Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

Episode VI: The Return of the Jedi (1983)

Lego Star Wars: The Freemaker Adventures (2016 - 2017)

Lego Star Wars: Droid Tales (2015)

Ewoks (1985 - 1986)

The Mandalorian (2019)

Star Wars: Resistance (2018 - ...)

Lego Star Wars: The Resistance Rises (2016)

Episode VII: The Force Awakens (2016)

Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: Forces of Destiny (2017 - ...)

Bu sıralama “Star Wars serisini seviyorum.” demekten fazlasını isteyen hayranlar için hazırlanmış bir liste. 1977’de başlayan Yıldız Savaşları evreni ile ilgili yapılmış tüm yan hikayeleri, televizyon dizilerini, animasyonları ve özel bölümleri içeriyor. Sıralamanın her yeni çıkan yapımla güncellendiğini hatırlatalım.

Sizin için Star Wars, Türkçe ismiyle Yıldız Savaşları serisi hangi sırayla izlenir sorusunu yanıtladık ve serinin filmleri ile ilgili bilmeniz gerekenleri anlattık. Daha önce seriyi farklı bir sırayla izlemiş olsanız bile bu sıralamalardan biriyle yeniden izleyerek hikayeye daha hakim olabilirsiniz.