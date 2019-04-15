Disney’in geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı Disney+ isimli çevrimiçi dizi ve film platformu bomba gibi geliyor. Halihazırda dünya çapında 140 milyon abonesi bulunan Netflix ise sahada maça ısınıyor. Bu dev rekabet kızışmadan önce, Webtekno takipçileri fikirlerini söyledi. Bu anket sonucu bize yeni bir “Apple-Samsung” çekişmesini işaret ediyor.

Medya, teknoloji devlerinin ilgi odağında. Tüketici odaklı sistemlerle yeni nesil içerik tüketim kültürünü egemen kılan dev şirketlerin en bilineni ise Netflix. Ürettiği içeriklerle ve 80 ülkede, o ülkenin çektiği dizi-filmlerle adını hafızalara perçinleyen platform, bizi çok ciddi bir dönüşümün eşiğine getirdi.

Diğer taraftan teknoloji sektörü kökenli olmayan, ancak köklü bir medya imparatoru olan Disney, kendi platformuyla sahaya girmeyi bekliyor. Açıklanan resmi tarihe göre 12 Kasım 2019’da ABD’de hizmete girmesi beklenen Disney+, Türkiye’nin dahil olduğu Doğu Avrupa’ya muhtemelen 2020’nin son aylarında sunulacak.

Disney+ platformunun fiyat olarak ABD’de hemen Netflix’in altına konumlandırılması, agresif bir stratejiye benziyor. Eğer yerelleşme politikasıyla Türkiye’de hizmet verecek olursa, ülkemizde de Netflix’ten ucuz olacağını söyleyebiliriz. Netflix ise bir süredir 2 TL’lik haftalık mobil ve 8 TL’lik aylık mobil paketlerini test ediyor. Anlaşılan o ki bu rekabet oldukça düşük fiyat skalasında sürüp giderek, tam bir tüketim çılgına neden olacak.

Disney+ platformunun bu kadar ciddiye alınıp 140 milyon aboneli Netflix’e karşı daha şimdiden rakip gösterilmesinin birden fazla nedeni var. Disney, bu platform için 2020 yılına kadar 1 milyar, 2024 yılına kadar arda 2,5 milyar dolar para harcayacağını söyledi. Marvel Studios, Star Wars serileriyle Lucas film ve animasyon serileriyle Pixar dünyaları, Disney+’da yer alacak. Hatta Avengers: Endgame filminden sonrasında bazı karakterlerin dizilerini de bu platformda göreceğiz. Bunlar haricinde Disney, Fox’u satın alınca elde ettiği bütün 20th Century Fox filmlerini de bu platformda gösterme yetkisine sahip.

Yani Disney+, hem orijinal içerikleriyle hem de satın alınmış içeriklerle aşırı sağlam geliyor.

Eğer şimdiden ortalık kızışıyorsa, okuyucularımızdan fikir almak da şart oluyor.

Geçtiğimiz cuma günü sizlere yönettiğimiz “Sizce Disney+ Netflix’i tahtından edebilir mi?” sorusuna toplamda 4521 okuyucumuz yanıt verdi. Sonuçlar ise tam olarak şöyle:

Netflix ayvayı yedi, Disney+ bomba gibi geliyor. (Evet): %52

Disney+’ın hiç şansı yok, Netflix kraldır. (Hayır): %48

Görünüşe göre Disney+, daha duyurusunun yapıldığı hafta bile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. Zira aradaki oy farkı yalnızca %4. Bu durumu kesinleştirecek asıl sonuçlara ise Disney+ içeriklerini Türkiye’de gördüğümüz zaman karar verebileceğiz. Şimdilik gelecek yapımların sadece adını biliyoruz. Bu isimler ve kadroları bile şimdiden heyecan yaratmayı başarmış gibi görünüyor.

Umarız Disney+ platformu yetkilileri, nasıl bir rekabet ve hizmet beklentisi yarattıklarının farkındadırlar. 140 milyon aboneli Netflix ile rekabet etmek güç, ancak Disney’in planları da bu rekabete uygun görünüyor. Dahası potansiyel izleyicilerin düşüncesi de bu yönde.

Önümüzdeki cuma günü, bir başka Tek Soruluk Dev Anket bölümünde görüşmek üzere, takipte kalın.

Görüş, düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz.