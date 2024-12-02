Dizlerimiz Neden En Ufak Ters Bir Harekette Kolayca Yaralanıyor? (Hele ki Sporcular İçin Hep Bir Sorun)

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Otururken, kalkarken, koşarken, yürürken kısacası her hareketimizde dizlerimiz iş başında. Bu kadar önemli olduğu kadar hassas da. Peki neden dizlerimiz yaralanmaya bu kadar yatkın?

Vücudumuzun en karmaşık ve aynı zamanda en hassas yapılarından biri de olan dizlerimiz, en küçük bir harekette hemen alarm verebiliyor.

Bu kadar diz yaralanması bir şanssızlık mı yoksa arkasında buna zemin hazırlayan başka sebepler mi var?

Konuya diz yapısından başlasak iyi olur.

diz yapısı

Dizlerimiz, femur yani uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasında yer alarak karmaşık bir menteşe usulü çalışıyor. İki büyük kemiği bir arada tutası ve hareketi sağlayabilmesi için de menisküs olarak da bilinen kıkırdak yapılarına ve diz kapağı gibi bazı parçalara ihtiyacı var.

Dizimizin de işi zor çünkü güçlü ve bir yandan da esnek olması gerekirken aslında hassaslaşıyor da. Bunun nedeni ise her biri üzerine düşen ağırlığı dengelerken zorlanması.

Koşmak veya güçlü, tekrarlayan aktivitelerde dizdeki kıkırdak yapısı da zamanla aşınabiliyor. Hareket arttıkça yaralanma riski de hâliyle yükseliyor.

Biyomekanik olarak yaralanmalara daha açık.

diz yaralanması

Dizimizin bükülmesi ve esnemesi kadar yanlara dönme hareketlerini sınırlı ölçüde yapabiliyor olması da yaralanma risklerden birini oluşturuyor.

Ani dönmeler veya yan adımlarda, bu hareketleri karşılayacak kadar güçlü olamayabiliyor ve bu yüzden de futbol, basketbol gibi sporlarda diz yaralanmaları daha sık oluyor.

Çapraz bağ yaralanmalarını da bunlara ekleyebiliriz. Dizin doğal hareketlerini zorlayan durumlarda meydana geliyor ve bunu da genellikle sporcularda görüyoruz. Dizin stabilitesini sağlayan önemli yapılardan biri olması nedeniyle toparlanması da uzun sürüyor.

Genetik faktörler maalesef burada da var.

diz hasarı

Bazı insanların bağ yapısı doğuştan daha esnek olabiliyor. Böyle olunca da diz eklemini stabil tutmak zorlaşıyor. Yaşlandıkça kıkırdak yapının zayıfladığını ve dizde osteoartrit yani kireçlenme gibi sorunların görülme ihtimali de artıyor.

Güçlendirme egzersizleri, doğru spor ekipmanı kullanmak ve kasları esnek tutan egzersiz rutinleri ile ise dizlerimizi daha sağlıklı hâle getirmek mümkün olabilir. Siz siz olun yine de ters hareketlerden kaçının.

Sağlık hakkında daha fazlası için:
İLGİLİ HABER

Küçük Yara ve Kesikleri İyileştirmede Yara Bandı mı Yoksa Açık Bırakmak mı Daha Etkili?
İLGİLİ HABER

Stresli Anlarda Yavaşça Nefes Almak İşe Yarıyor mu Yoksa Kendimizi Sakinleşeceğim Diye Kandırıyor muyuz?
İLGİLİ HABER

Zaten Uyku Moduna Geçip Gözlerimizi Kapamışız Neden Bazı Ameliyatlarda Üstüne Bir de Gözlerimizi Bantlıyorlar?
İLGİLİ HABER

İnsanlar 40 Yıl Sonra Bile Komadan Nasıl Uyanıyorlar? Beyin, Nasıl Oluyor da Tekrar Dönüş Yapabiliyor?
İLGİLİ HABER

Stresliyken Neden Acısını Tırnaklarımızdan Çıkarıp Onları Koparıyoruz?
İLGİLİ HABER

Annelerimiz Haklı mı? Soğuk Yiyecekler ve Soğuk Hava Gerçekten Midemizi Üşütür mü Yoksa Bilimsel Olarak Bu da Yanlış mı?

 

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler