Hepimizin aklında bazı sorular vardır, özellikle annelerimizin yıllardır söyledikleri üzerine. Bunlardan birisi de “Onu yeme, mideni üşütürsün!” Gerçekten midemiz üşür mü yoksa efsanelerden biri mi?

Üşütmeyle mide arasında bir ilişkinin olup olmadığı yıllardır tartışılıyor. Pek çok kişi soğuk yiyecek ve içeceklerin mideye zarar vereceğine inanırken, bazıları yalnızca bir söylenti olduğunu savunuyor.

Peki, gerçekten de soğuk yemek midemizi üşütür mü yoksa bu, bizi sıcak çorbaya yönlendiren eski bir taktikten mi ibaret?

Mide üşütmesi nedir ve nasıl gerçekleşir?

Mide üşütmesi aslında tıbbi bir terim değil. Üşütme terimi, soğuk hava veya yiyeceklerin mideye zarar vererek ağrı ve şişkinlik gibi ilişkilerin yolunu açtığı düşüncelerinden geliyor.

Aslında mide, vücuttaki sıcaklık değişimlerine en dayanıklı organlardan biri; iç yapısı ve mukozası, mideyi sıcak ve soğuk etkilerden korumakta oldukça başarılı. Yani fiziksel olarak mide soğuk hava nedeniyle direkt olarak “üşümez” ancak dolaylı etkiler olabilir.

Üşütme kaynaklı yanlış anlamalar

Şimdi gelelim üşütme hissetmemizin asıl sebeplerine. Vücut sıcaklığımız düştükçe savunma mekanizmamız devreye giriyor ve kan damarları daralarak sindirim sistemindeki iç basınç artabiliyor. Soğuk mide denilen durum da burada ortaya çıkıyor ve mide krampları, ağrılarına sebep olabiliyor.

Susuzluk, uzun süreli hareketsizlik veya kan damarlarını etkileyen tıbbi durumlar da mideye giden kan akışını bozuyor. Stres de biliyorsunuz ki mideyi etkileyen faktörlerden biri. Kan akışını uzaklaştırarak mide soğukluğuna yol açabiliyor.

Bağırsak sendromu, çölyak hastalığı ve gastrit gibi bazı hastalıklar nedeniyle de midede iltihaplanma, enfeksiyon olabiliyor. Düzen değişince de mide ne yapsın?

Tüm bunlar midenizin sadece soğuktan üşütmesinin değil soğutucu veya sindirim sorunlarıyla başa çıkmasından kaynaklanıyor.

Soğuk yiyecek ve içecekler etkiliyor mu?

Soğuk yiyecek veya içeceklerin tüketimi sindirim sistemini etkileyebiliyor. Özellikle hassas midesi olanlarda soğuk içecekler mide kaslarının yorulmasına neden açabiliyor ve bu da kısa sürede ağrıyı ortaya çıkarabiliyor.

Ancak sağlıklı bir mideniz varsa soğuk bir içecek veya yiyecek sindirmekte zorlanmazsınız. Dolayısıyla da mide üşütmesi dediğimiz olay aslında mideyi doğrudan soğukta bırakmakla ortaya çıkan bir durum değil.

Midenin daha sağlıklı olmak için uğraştığı veya virüslere karşı savaştığı dönemlerde midenizde üşüme hissi yaşayabilirsiniz ama dediğimiz gibi bunun asıl sebepleri başka.

Mide sağlığını korumak için öneriler

Mide sağlığınızı korumak için aşırı soğuk ya da aşırı sıcak yiyeceklerden kaçınmak iyi bir fikir olabilir çünkü ani sıcaklık değişimleri bazı fiziksel hassasiyete yol açabilir. Ayrıca hijyen kurallarına uymak, mevsimlere göre virüslerden korunmak adına yiyecekleri titizlikle yıkamak ve sağlıklı beslenmek de önemli.

Baharatlı yiyeceklerden uzak durmak, daha sık ve az porsiyonlar yemek, gazlı içeceklerden kaçınmak, kendinizi sıcak tutmak ve bol su tüketmek ise yapabileceğiniz diğer adımlar.

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