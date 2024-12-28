Kripto para dünyasında en büyük çöküşlerden bir tanesine neden olan Terra (LUNA) patronu Do Kwon, ABD'ye iade edilecek. Sürecin nasıl işleyeceği şimdilik belli değil.

2022 yılı, kripto para yatırımcıları için tarihin en kötü dönemlerinden bir tanesiydi. Zira o dönemler oldukça popüler olan Terra (LUNA), sadece bir gecede tüm değerini kaybetmişti. Bu durum, kripto para piyasayalarında devasa bir çöküşe ve buna paralel olarak milyarlarca dolarlık kayba neden olmuştu.

Tüm bu olayların yaşanmasına neden olan isimse Güney Koreli Do Kwon'dan başkası değildi. İlk aşamada sırra kadem basan ve uzunca bir süre aranan Kwon, 2023 yılında Karadağ'da yakalanmıştı. Gelen son haberler, Karadağ hükûmetinin Do Kwon ile ilgili kararını verdiğini gözler önüne seriyor.

Do Kwon, yargılanmak üzere ABD'ye iade edilecek!

Karadağ Adalet Bakanlığı, kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birine yol açan Do Kwon'un, yargılanmak üzere ABD'ye iade edileceğini duyurdu. Ancak sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Do Kwon'un ne zaman ABD'ye gönderileceği şimdilik belli değil.

Terra (LUNA) olayında yaşananları yeniden hatırlamak isterseniz:

Bu karar, pek çok kripto para yatırımcısını sevindirecektir. Kaybedilen para bir yana; Do Kwon, insanın sinir uçlarına dokunan bir kişiliğe sahipti. Zir Kwon, milyarlarca dolar kayıptan sonra açıklama yapmış ve "Bahse girdim, kaybettim!" şeklinde alay eder gibi açıklamalar yapmıştı. ABD'ye iade edilmesi, mağdur yatırımcıların yüreklerine su serpmiş olacak. Peki ya giden paralar? İşte ona hiçbir çare yok...