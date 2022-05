Ülkemizde dün vizyona giren Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın, vizyona girişinin ilk günlerinde nasıl bir başarı elde ettiği açıklandı. Gelen bilgilerde dev yapımın iki günlük süreçte dünya çapında 121,7 milyon dolara ulaşarak oldukça başarılı bir başlangıca imza attığı görüldü.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) heyecanla beklenen yeni filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs günü nihayet hayranlarla buluştu. Doctor Strange ve Wanda Maximoff’u aynı yapımda bir araya getiren ve çoklu evrenler konusunu işleyen yapımdan gelen ilk tepkileri de sizlerle paylaşmıştık. Bazı izleyiciler filmi çok beğenirken bazıları ise beklentileri karşılayamadığını belirtmişti.

Şimdi de daha çıkmadan Çin, Mısır, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeden yasak yiyen yapımın ilk günün ardından gişede nasıl bir başarı elde ettiğini gösteren sayılar yayınlandı. Gelen haberlerde dev yapımın daha ilk günden dünya çapında oldukça iyi bir hasılat elde ettiği görüldü.

Yeni Doctor Strange filmi, dünya çapında 121,7 milyon dolar hasılata ulaştı

Variety’e göre bazı bölgelerde perşembe günü vizyona giren Doctor Strange in the Multiverse, iki günlük süreçte ABD dışındaki pazarlarda 85,7 milyon dolarlık hasılat elde etti. Filmin, ABD’de 36 milyon dolara ulaştığı; böylece de başlangıç hasılatının dünya çapında toplam 121,7 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Bunun yanı sıra yeni Doctor Strange filminin pandemi sonrasının en başarılı yapımı olan Spider-Man: No Way Home’un açılışından %12 geride kaldığı ifade edildi. Ancak yapımın, ilk Doctor Strange filminden %172, geçtiğimi mart ayında vizyona giren The Batman filminden ise %197 daha başarılı bir başlangıç hasılatına imza attığı belirtildi.

Türkiye’deki sinemalardan dublajlı ve altyazılı seçenekleriyle ulaşabileceğiniz Doctor Strange in the Multiverse of Madness, karakterin son Spider-Man filminin ardından çoklu evrenlerdeki maceralarını konu ediniyor. Benedict Cumberbatch’in başrol olarak yer aldığı yapımda Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Rachel McAdams ve daha birçok ünlü isim bulunurken, yönetmen koltuğunda ise Sam Raimi oturuyor.