Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın Çin'de de yasaklanma ihtimalinin bulunduğu açıklandı. Ancak bu sefer sebebin eşcinsel karakter olmadığı, filmin bir bölümünde yer alan bir gazete olduğu aktarıldı.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en yeni filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022’de bekleyenleri ile buluşacak. Ancak Doctor Strange karakterinin yeni maceralarını anlatacak yapım, daha çıkmadan başka konular sebebiyle gündeme gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’ın eşcinsel karakter America Chavez sebebiyle Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmini yasaklama kararı aldığını sizlere aktarmıştık. Bunun ardından Mısır’dan da benzer sebepten dolayı bir sansür kararı çıkmıştı. Şimdi ise gelen haberler, yeni Marvel filminin başka bir ülkede farklı bir sebepten dolayı vizyona girmeyebileceğini gösterdi.

Yeni Doctor Strange filmi Çin’de vizyona girmeyebilir

Deadline tarafından paylaşılan bir rapora göre yeni Doctor Strange filminin Çin’de gösterime girmeme ihtimali var; ancak bu sefer sebep eşcinsel karakter değil. Habere göre, filmin bir bölümünde Çince karakterler ile birlikte The Epoch Times gazetesi görülüyor. Bu uluslararası gazetenin de Çin Komünist Partisi’ne karşıt fikirli bir medya kuruluşu olduğu, bu sebeple de filmin yasaklanmasına yol açabileceği aktarılıyor.

Variety, filmin Çinli yetkililere incelenmek üzere gönderildiğini ifade etti. Ayrıca, belirtilen kısmın kısa bir süreliğine arka planda zar zor göründüğü de gelen açıklamalar arasında bulunuyor. Ancak yine de filmin gösteriminin yasaklanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Çin’in, pandemi sonrası çıkan Marvel ve Sony filmlerinin çoğunu çeşitli sebeplerden dolayı gösterime sokmadığını belirtmekte de fayda var.

6 Mayıs, yani önümüzdeki cuma günü vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man: No Way Home’un ardından bir kez daha çoklu evrenler konusunu işleyecek ve Wanda Maximoff ile Doctor Strange karakterlerini bir araya getirecek. Ek olarak yapımın Tobey Maguire’lı Spider-Man üçlemesinin arkasındaki isim Sam Raimi tarafından yönetildiğini de belirtmekte fayda var.

