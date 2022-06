Disney Plus, henüz ülkemize gelmeden bile büyük bir ilgi gördü. Platformda halihazırda var olan yapımlar yanı sıra yeni eklenen film ve diziler de büyük bir merak uyandırıyor. Disney'in son hamlesi ise kısa bir süre önce beyaz perdede yerini almış olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ı bünyesine eklemek oldu.

Doctor Strange, ilk filminden bu yana en sevilen Marvel karakterlerinden biri haline geldi. Karakterin kendine has özellikleri Benedict Cumberbatch’in başarılı oyunculuğuyla birleşince Dr. Strange’in sevilmesi oldukça doğal bir sonuç oldu.

Doctor Strange’in son filmi ise pek çok ülkede gişe rekorları kırdı. Marvel evrenlerinin giderek daha çok birleşmesi ve serilerin geleceği büyük bir merak konusu olmuşken Doctor Strange in the Multiverse of Madness da büyük bir ilgi gördü. Filmi sinemada izleme fırsatı bulamayanlara ise Disney Plus’tan sevindiren haber geldi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 22 Haziran’da Disney Plus’ta!

Disney Plus, ülkemizde gelmeden aylar önce bile büyük bir ilgi görmeyi başarmış ve merak uyandırmıştı. Platformda yayınlanan Marvel evrenine ait filmlerin yanı sıra çok sayıda başarılı yapımın da yer alması sebebiyle pek çok kullanıcı Disney Plus üyeliği almak için hazırlıklara başlamıştı. Yabancı yapımlarıyla göz dolduruyor olsa da Disney Plus şu günlerde yerli oyuncularla yaptığı anlaşmalar ve platforma ekleyeceği yeni yapımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.

Yine benzer bir haber heyecan yaratan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi için geldi. Serinin son filminin 22 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanacağı duyuruldu. Sinemaya gidip izleyememiş olanlarımız için büyük bir fırsat olarak görülen bu adım, birçoğumuzu oldukça sevindirdi. Biliyorsunuz ki Disney Plus ülkemizde çok yakında yayın hayatına başlayacak ve pek çok yapıma platform üzerinden ulaşabileceğiz. Özellikle Doctor Strange’in son filmi gibi yeni yapımların platforma eklenmesi de fazlasıyla güzel bir haber.