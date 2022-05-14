Marvel Comics’in merakla beklenen She-Hulk 2022 dizisinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Disney Plus, yanlışlıkla dizinin yayına gireceği tarihisızdırdı.

Netflix rakibi Disney Plus, son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesi yakalayan platform, 137,7 milyon aboneye ulaştığını duyurdu. Bu, ezeli rakibi Netflix için de büyük tehdit oluşturuyor.

Pek çok dizi ve film ile karşımıza çıkacak Disney Plus, ilk yerli dizi Kaçış’ın fragmanını yayınlamıştı. Türkiye’ye çeşitli şovlarıyla girecek platform, sıkça konuşulan She-Hulk 2022’nin çıkış tarihini de sızdırdı. Yapımcılığını Marvel Comics’in üstlendiği dizinin, Disney Plus’ta yayınlanıp yayınlanmayacağı epey gündeme geliyordu. Neyse ki Disney, yanlışlıkla da olsa dizinin geleceğini tescillemiş oldu.

She-Hulk 2022, Ağustos’ta geliyor

Marvel yapımı She-Hulk 2022’nin Disney Plus’ta yayınlanacağına aslında kesin gözle bakılıyordu. Ancak Disney, dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bazı kaynaklar dizinin Ağustos’ta geleceğini ortaya çıkarırken, Disney Plus UK, yanlışlıkla dizinin çıkış tarihini internet sitesinde sızdırdı. Bu sayede diğer haberler de onaylanmış oldu.

She-Hulk 2022’nin çıkış tarihi, önceki Marvel serilerinin yanında listelendi. Disney Plus resmi internet sitesinde yer alan bir yazıda, She-Hulk’un 17 Ağustos’ta geleceği belirtildi. Dizinin çıkış tarihine ilişkin olarak blog yazısında şu ifadeler yer aldı:

Bu yeni komedi dizisinde Bruce Banner, kuzeni Jennifer Walters'a acil kan yardımına ihtiyacı olduğu için yardım ediyor. Tahmin edin neler oluyor? Tabii ki güçlerini de alıyor. Tatiana Maslany, insanüstü odaklı hukuk davalarında uzlaşmış avukat Jennifer’ı oynayacak. Mark Ruffalo ise, Abomination'ı oynayan Tim Roth ile birlikte Hulk olarak geri döndü.