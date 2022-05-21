Haziran ayında Türkiye’ye giriş yapacak Disney Plus, yerli diziler için oyuncu kadrosunu artırıyor. Daha önce pek çok ünlü isimli anlaşan şirket, bu kez de Zafer Algöz ile anlaşmaya vardı.

Netlflix’e direkt olarak rakip gösterilen Disney Plus, 14 Haziran’da resmen Türkiye pazarına giriyor. Yerli ve yabancı birbirinden iddialı diziler ile karşımıza çıkacak platform, uygun fiyatlı paketleriyle de kullanıcıların dikkatini çekecek.

Yerli diziler için ünlü isimlerle anlaşmaya varan Disney Plus, son olarak sevilen film Organize İşlerle’de anlaşmaya vardı. Üst üste yeni anlaşmalar yapan şirket, bu kez de oyuncu kadrosu için Erşan Kuneri’de ön plana çıkan Zafer Algöz ile anlaşmaya vardı. Algöz, bundan önce Cem Yılmaz'la beraber pek çok yapımda yer almıştı...

Zafer Algöz, Disney Plus dizisinde rol alacak

Yerli dizi sektöründe Cem Yılmaz ile yaptığı birbirinde farklı dizi ile filmlerde yer alan Zafer Algöz, önümüzdeki sezonlarda artık Disney Plus’taki bir dizide de rol alacak. Haziran ayında Türkiye’ye gelecek Disney, ‘Ru’ isimli dizisi için ünlü oyuncu ile anlaştı.

Disney Plus için iki dizi hazırlığı bulunan Medyapım, platformda ‘Ru’ ve ‘’Numen’’ isimli iki proje ile yer alacak. Bunlardan Ru’da, başrolü Meryem Uzerli oynayacak. Uzerli’nin yanı sıra Mert Yazıcıoğlu’nun da oynaması beklenirken, bazı problemlerden dolayı Yazıcıoğlu’nun kadroda yer almayacağı belirtildi. Şimdi ise son olarak Erşan Kuneri’de gördüğümüz Zafer Algöz ile anlaşmaya varıldı. Tümsek karakterini canlandıracak Algöz, bu sayede Disney platformunda ilk kez bir dizi ile karşımıza çıkmış olacak.