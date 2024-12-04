Barındığımız yerde bir su kadar temel ihtiyaç olan doğalgazdan evimize pek çok tehlikeli kirletici sızıyor. Peki neler yapabiliriz?

Doğal gaz, mutfak ocaklarından kombilere kadar günlük yaşamın bir parçası olarak sıkça kullanılıyor. Her ne kadar bu enerji kaynağı yaygın olsa da sağlık ve çevre üzerinde ciddi tehlikeleri olabiliyor.

Harvard Üniversitesinin yaptığı bir araştırma, doğal gazdan eve sızan kirleticiler ve riskler hakkında çarpıcı bulgular sunuyor.

Evimize, 20’den fazla kirletici sızıyor.

Araştırmacılar, Boston'da 70’e yakın doğal gaz cihazını inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Cihazların yaydığı gazlarda 300 farklı kimyasal tespit edildi. Bu kimyasallardan 21 tanesi, ABD’de “tehlikeli hava kirleticileri” olarak sınıflandırılıyor. Özellikle kış aylarında, bu kirleticilerin seviyelerinde artış yaşandığı belirlendi.

Başlıca tehlikeli bileşenler arasında şunlar bulunuyor:

Benzen: Kanserojen etkileriyle bilinen bir madde.

Kanserojen etkileriyle bilinen bir madde. Tolüen ve Etilbenzen: Sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ksilen ve Hekzan: Solunum yollarında tahrişe yol açabilir.

Kokuyu algılamamız zor.

Doğal gazın doğal hâli kokusuz. Bu nedenle gaz şirketleri sızıntıları tespit etmek için gazlara kokulandırıcı maddeler ekliyor ancak küçük ve yavaş gaz sızıntıları, çoğunlukla fark edilemeyebiliyor. Araştırmalar, birçok evde bu tür sızıntıların yaşandığını fakat standart güvenlik cihazlarının bu sızıntıları algılamadığını gösteriyor.

Bu durum, mutfaklarımızda kullandığımız doğal gaz cihazlarının potansiyel zararlarını yeniden düşünmemize sebep oluyor. Sağlığınızı korumak için sık sık havalandırma yapabilir; elektrikli ocak ve cihazlar gibi alternatiflere yönelebilir ve cihazlarınıza periyodik bakım yaptırabilirsiniz.

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