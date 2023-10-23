Evimize giren ya da sızan ve sağlığımız için ciddi risk oluşturabilen zehirli gazlardan kurtulmak için hava temizleyiciler yeterli mi?

İçerisinde kanserojen maddeler barındıran zehirli gazlar, uzun vadede ya da yüksek maruz kalmada sağlığımızı bozabilir. Hatta biz farkında olmadan, evimizde bizimle sinsice yaşayabilir.

Bazılarımızın evinde veya ofisinde bulunan hava temizleyicilerin zehirli gazları da önleyebileceği konusunda bazı inanışlar var. İçeriğimizi okuduktan sonra bu konunun doğrusunu öğrenip daha iyi önlem alabilirsiniz.

İlk olarak uçucu organik bileşikleri tanımakta fayda var.

Uçucu organik bileşikler, oda sıcaklığında kolayca gaz hâline gelen bileşiklerdir. İnsan sağlığına her zaman zararlı değillerdir fakat dumandaki birçok uçucu organik bileşik tehlikelidir.

Zehirli gazlardan kurtulmak pek de kolay değil.

Orman yangını gibi durumlarda, dışarıdan gelecek zehirli gazları önlemek için pencerelerinizi kapatmayı, hava temizleyiciler çalıştırmayı ya da maske takmayı düşünebilirsiniz. Bunlar ilk etapta akla yatkın gelen önlemlerdir fakat zehirli gazlar taşıyan havadaki bileşenlerden bu kadar kolay kurtulunamaz.

Aynı şekilde sobadan ya da doğal gaz sızıntısından ortaya çıkan zehirli gazlardan kurtulmak, cam açmak veya hava temizleme cihazı çalıştırmak kadar basit yöntemlerle önlenemez ne yazık ki.

Zehirli gazların takibi için bir araştırma yapıldı.

Bu sene yayımlanan araştırmada, orman yangını dumanına maruz kalan bir evde zehirli gazların ömrü takip edildi ve aynı zamanda nasıl önlenebileceğine de bakıldı. Bunun için, kimyasal temsilleri içeren bir test evi oluşturuldu.

Zehirli gazda bulunan duman parçacıkları gittikçe oksitleniyor ve kahverengileşiyordu. Uçucu organik bileşikler de parçalanıyor ve dumanın kendine özgü kokusu kayboluyordu.

Organik bileşikler sinsice hareket ediyor.

Duman parçacıkları, evin yüzeyine hızla yerleşirken organik bileşikler, daha sinsi bir yol izliyordu. İlk başta, organik bileşikler yüzeylerde toplanmıştı ancak ilk duman dağıldıktan saatler, günler ve hatta aylar sonra zeminlerden ve yüzeylerden geri salındılar.

Hava temizleyiciler, havadaki parçacıkları temizleyebilir ama…

Yani evet, evlerimizde bulunan hava filtreleri havada asılı kalmış zehirli bileşenleri yok edebilir. Yine de bu, risk tamamen ortadan kalkmış demek değildir çünkü gazlar, evin içindeki yüzeylere de yapışıp haftalarca kalabilir.

Kanserojen maddeleri içerdikleri için bu gazlara yüksek seviyede maruz kalmak, solunum ve sağlık problemlere yol açabilir.

Peki nasıl kurtulacağız bu zehirli bileşenlerden?

Yöntem çok basit, temizlik! Araştırma, ağartıcı içermeyen bir temizlik malzemesiyle evleri süpürüp silerek temizlemenin işe yaradığını ortaya koydu.

Hatta bunu sizin için yapabilecek temizlik şirketleri de bulunuyor. Yalnız şunu söylemekte fayda var, tavanları unutmayın!