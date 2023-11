Özellikle kış aylarında doğal gaz tüketimimizin artmasıyla beraber bu tür patlama tehlikelerine daha çok açık olabiliyoruz. Peki bu doğal gaz patlaması tam olarak nasıl gerçekleşiyor ve ne tür önlemler alırsak bu duruma maruz kalma olasılığımızı düşürürüz?

Doğal gaz patlaması, evinize neredeyse bomba atılmış gibi bir yıkıma neden olur; bu da hâliyle can ve mal kaybına sebep olabilir. Ancak bu durum tahmin edilebileceği üzere kendi kendine gerçekleşmez; ihmaller ve dikkatsizlik, patlamayı tetikleyebilir.

Kış aylarına girmemizle beraber neredeyse her ay bir tane doğal gaz patlaması haberine şahit olmuşuzdur, kabul edelim ki bu hem çok üzücü hem de çok korkutucu bir durum. Ancak aldığınız en küçük bir önlem bile canınızı, evinizi ve mal varlığınızı kurtarabilir. Fakat ilk önce sizlere bu patlamaların nasıl gerçekleştiğini anlatalım:

Geçtiğimiz gün İstanbul'a bağlı Küçükçekmece ilçesinde maalesef ki doğal gaz patlaması meydana geldi. Bu olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişiden 2'si ağır yaralandı.

Peki bu korkunç olay tam olarak nasıl gerçekleşiyor?

Daha önce okullarda veya internette pek çok kez doğal gazın aslında bir kokusunun olmadığını, güvenlik açısından koku enjekte edildiğini duymuşuzdur. Bu koku genelde çürük yumurta kokusuna benzemekle beraber oldukça ayırt edici bir özelliğe sahip.

Doğal gaz, havada toplanma özelliğine sahip olduğu için en ufak bir kıvılcımda veya ateşte tetiklenerek patlama etkisi yaratabilir. Özellikle evlerin mutfak alanında çok kullandığımız için arada pencereleri açarak mutfağı havalandırmakta fayda var diyebiliriz.

Sızıntı sırasında havaya yayılan gaz, hava ile birbirine karışır. Karışım, 5-15 oranına geldiğinde ise doğal gaz iyice sıkışarak statik elektrik kıvılcımında bile patlayabilir. Sızıntı, cihazdan veya ekipmandan kaynaklanabileceği gibi bakımsızlıktan da olabilir.

Doğal gaz patlamasına neden olabilecek ana sebepler:

Doğal gaz ocağı, soba veya doğal gazla çalışan herhangi bir cihaz yanlış kullanıldığında,

kullanıldığında, Cihazlar yanlış monte edildiğinde,

edildiğinde, Eve uzanan doğal gaz hattının eski, hasarlı veya paslı olması,

olması, Doğal gazla çalışan herhangi bir cihazın arızası durumunda,

durumunda, Cihazların bakımı düzgün yapılmadığında,

düzgün yapılmadığında, Hatalı propan tankı tüpleri veya vanaları

Yukarıda bulunan bütün nedenler ölüme sebebiyet verebilir. Yani her yıl en azından 1 kere dahi olsun kullandığınız doğal gaz cihazının veya vanasının bakımını yaptırmakta fayda var, özellikle bizim gibi doğal gazı sıkça kullanan ülkelerde bu tür işlerin bakımı zaten oldukça yaygın.

Meydana gelebilecek herhangi bir tehlike sadece sizin canınızı yakmayabilir, ortalama bir apartman dairesinde yaşadığınızı düşünürsek bütün apartman bu durumdan ciddi şekilde hasar alabilir. "Peki bu durumdan nasıl kaçınabiliriz?" dediğinizi duyar gibiyiz, işte alabileceğiniz bazı önlemler:

E-ticaret sitelerinde makul bir fiyata satın alabileceğiniz gaz kaçağı algılama cihazları var. Böylelikle sızıntılara karşı erkenden tedbir alabilir, en kısa sürede cihazınızın bakımını yaptırabilirsiniz.

var. Böylelikle sızıntılara karşı erkenden tedbir alabilir, en kısa sürede cihazınızın bakımını yaptırabilirsiniz. Düzenli bakım: Bu riski en aza indirgemek için olmazsa olmaz adımlardan biri de budur. Yetkili bir bakım servisini arayıp doğal gaz borularınızı ve cihazlarınızı kontrol ettirebilirsiniz.

arayıp doğal gaz borularınızı ve cihazlarınızı kontrol ettirebilirsiniz. Deprem sensörü: Herhangi bir sallantıda öterek ikaz vermesi durumunda bina girişine konulan selonoid vanaya bilgi vererek doğal gaz akışını keser.

durumunda bina girişine konulan selonoid vanaya bilgi vererek doğal gaz akışını keser. Bacalı cihazınızın güvenlik sensörü olup olmadığını mutlaka öğrenin, olmaması durumunda hermetik kombi veya bacayla değiştirin.

Günümüzde her şeyin pahalı olduğu bu dönemde bakım ücretleri her ne kadar cep yaksa da söz konusu can olunca ödemekte fayda var. Herhangi bir acil durumda 187 Doğal Gaz Acil İhbar Hattı'nı aramayı unutmayınız.

