Doğalgaza Bir Zam Daha Geldi: Konutlar için %30 Zam Yapıldı

Geçtiğimiz Nisan ayında gelen doğalgaz zammının ardından bir zam da haziran ayının ilk gününde geldi. BOTAŞ tarafından açıklanan rakamlara göre konutta kullanılan doğalgaza %30 zam yapıldı.

Günümüzde ısınmaktan tutunda yemek pişirmeye kadar neredeyse her işimizde kullandığımız doğalgaz, şu anda günlük yaşantımızın vazgeçilmezlerinden birisi olmuş durumda. Ancak ne yazık ki hesaplı bir şekilde doğalgaz kullanmak gün geçtikçe zorlaşıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından resmi internet sitelerinde yayınlanan yeni tarife, hem sanayicileri hem de bireysel kullanıcıları üzdü.

İşte yeni zamlar

BOTAŞ’ın resmî açıklamasına göre konutta kullanılan doğalgaza %30 zam yapıldı. Bunun yanı sıra sanayide kullanılan doğalgaza %40 ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza da %17 zam yapıldı. Yani konut kullanıcıları için mayıs ayında 100 metreküp doğalgaz 2.511 TL’den 3.264 TL’ye yükselmiş oldu.

Elektrik üretimindeki doğalgaz kullanımına gelen zamların ardından vatandaşlar, yakında yeni bir elektrik zammı gelebileceğini düşünmeye başladı. Peki siz bu yeni zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?