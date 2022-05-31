Yargıtay'dan Otomobil Sahiplerini İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay, tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir karara hükmetti. İlgili karara göre araç sahipleri, artık başkalarının karıştığı trafik kazalarından sorumlu tutulmayacaklar. Yargıtay'ın yeni kararı, benzer olaylar için emsal niteliğinde...

Türkiye'deki yasalarda otomobil sahiplerini zaman zaman mağdur eden bir hukuk boşluğu yer alıyordu. Kanunlara göre otomobillerin karıştığı her kazada sürücüye bakılmaksızın araç sahibi sorumlu tutuluyordu. İşte bu anlamsız durum, İstanbul'da yaşanan bir trafik kazasından sonra değişti. Yargıtay'dan çıkan karar, tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, aracını bir tamirciye bıraktı. Tamirci ise alkollü bir şekilde bu aracı kullanıp trafik kazasına karıştı. Sigorta, karşı tarafın masraflarını karşılamış olsa da işin içine alkol girince durum değişti ve masraflar, araç sahibinden alınmak istendi. Bunun yasal olmadığını ileri süren vatandaş da Yargıtay'a kadar çıkarak hakkını aradı. Emsal niteliğindeki karar, araç sahibinin suçsuzluğunu ortaya çıkardı.

Tüm masraflar kazayı yapan tamirciye kaldı

Yargıtay tarafından yapılan incelemelerde, vatandaşın hukuk mücadelesinin haklı olduğu tespit edilmiş oldu. Hal böyle olunca da trafik kazasından kaynaklanan masrafların tamamı tamirciye bırakıldı. "Konu Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay da aynen bu şekilde diyor ki; evet, sen aracını usule uygun olarak bir servise teslim etmişsin. Ve bu teslim sonrasında da aracının kazaya sebep olmasında bir kusurun yoktur, diyerek araç sahibini haklı buluyor.” diyen Avukat Mehmet Alperen Gökhan, vatandaşlara da bazı tavsiyeler verdi.

Mehmet Alperen Gökhan'a göre vatandaşın bu tür mağduriyetler yaşamamak için yapabileceği oldukça basit bir şey var. Öyle ki araç tamirciye bırakılıyor ya da uzun süreli kiralanıyorsa, karşılıklı imzaların atıldığı basit bir sözleşme yapılması gerekiyor. Avukata göre böyle bir sözleşme yapılırsa, araç sahibinin yaşananlardan sorumlu tutulma olasılığı ortadan kalkmış olacak.