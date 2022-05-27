Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Tesla ürünlerinin yanı sıra SpaceX ürünlerinin de Dogecoin ile satın alınabileceğini açıkladı. Musk'ın bu açıklaması popüler kripto para birimini uçuşa geçirdi.

Kripto para birimleri gün geçtikçe daha da popülerleşerek birçok kişinin gündemini meşgul ediyor. Bu dijital varlıkların gelecekte oldukça yaygın olmasının beklenmesi de iş insanlarının ve dev şirketlerin bu konuda yatırımlar yapmasına neden oluyor. Hepimizin bildiği gibi bu kişilerden birisi de dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk.

Kripto para birimlerine olan ilgisiyle de tanınan Musk, Bitcoin (BTC) ve Dogecoin (DOGE) başta olmak üzere daha önce birçok kez bu tarz varlıkları desteklediğini belirtmişti. Ünlü milyarderin, 2 milyara yakın Bitcoin’i bulunan otomobil şirketi Tesla da geçtiğimiz yıl lider kripto para birimini ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Ancak daha sonra çevresel sebeplerden dolayı bu karardan vazgeçilmişti. Musk, şimdi ise yaptığı yeni bir kripto paylaşımı ile gündeme oturdu.

SpaceX ürünleri de yakında Dogecoin ile satın alınabilecek

Son günlerde Twitter’ı satın alma teklifiyle gündemde bulunan Musk, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. 50 yaşındaki milyarder, açıklamalarında Tesla’nın yan ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabileceğini, SpaceX ürünlerinin de aynı şekilde yakında bu kripto para birimi ile satın alınabileceğini aktardı: “Tesla ürünleri Doge ile satın alınabilir. Yakında SpaceX ürünleri de aynı şekilde satın alınabilecek.”

Musk’ın bahsettiği ürünlerin yan ürünler olduğunu; araçları içermediğini belirtmemiz gerek. Buna göre şirketin sitesinden ulaşılabilen kıyafet, çanta, anahtarlık, aksesuar vb. ürünler Dogecoin ile satın alınabiliyor. Yakın zamanda Dogecoin’i kabul edeceği belirtilen SpaceX’in yan ürünlerinin ise şapka, çanta, poster, anahtarlık gibi ürünleri içerdiği uzay şirketinin sitesinden görülebiliyor.

Paylaşımdan sonra Dogecoin uçuşa geçti

Tahmin edebileceğiniz gibi bu karar, şaka amacıyla çıkarılan ve daha sonra tüm dünyada popülerleşen Dogecoin’in fiyatını ciddi bir şekilde etkiledi. Dogecoin (DOGE), son günlerde ciddi bir düşüş yaşayan kripto piyasasında Musk’ın açıklamasının ardından %15’e varan artış yaşayarak 0,09 dolara kadar yükseldi. Popüler kripto para birimi bu haberin yazıldığı sıralarda 0,083 dolardan işlem görüyor.

Son olarak Musk’ın bu paylaşımının kripto para piyasalarını etkileyen ilk açıklama olmadığını belirtmek gerek. 220 milyar dolardan fazla servete sahip iş insanı, daha önce birçok kez Dogecoin, Bitcoin, Shiba Inu gibi kripto para birimleri ile ilgili paylaşımlar yaparak fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Musk’ın bu paylaşımları da birçok kişi tarafından piyasayı manipüle ettiği gerekçesiyle büyük eleştirilere maruz kalmıştı.