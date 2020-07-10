TOGG, Bursa Gemlik’te kurulacak Türkiye’nin Otomobili fabrikasının süreciyle ilgili önemli bir video paylaştı. Bu zamana kadar atılan adımları ve atılacak yeni adımı gösteren video, sosyal medyada da beğeni topladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, projenin ilerleme süreciyle ilgili bir video paylaştı. #YeniLigGemlik etiketiyle yapılan paylaşımda, “Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk’un bir sonraki adımı hazır.” ifadeleri kullanıldı.

Kurulacak fabrikanın ilerleme süreciyle ilgilli hazırlanan videoda, Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı adımlarının tamamlandığını, İnşaat Başlangıç Töreni’nin de “çok yakında” olduğu belirtildi. Buna göre TOGG’un fabrikasının çok yakında inşasına başlanacağını öngörebiliriz.

Paylaşımın saati, İnşaat Başlangıç Töreni’ne mi işaret?

TOGG’un resmi hesaplarında yapılan paylaşımın saat 18.07’de yapılması pek çok kişi tarafından bu törenin 18 Temmuz’da olacağı şeklinde yorumlandı. Konuşulan iddiaların doğru olma ihtimali bulunsa da şu anda resmi bir açıklama olmadığını belirtelim.

TOGG, tanıtıldığı günden beri bünyesine farklı sektörlerde çalışan önemli isimleri kattı. Henüz fabrika inşaatı başlamayan yerli elektrikli arabanın, önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmesi bekleniyor. Peki sizler TOGG’un yaptığı paylaşım hakkında ne düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.